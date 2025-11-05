Рейтинг@Mail.ru
В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа
В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа
40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. В ходе следствия установлено, что мужчина с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на ремонте транспортных средств. Между данным предприятием и акционерным обществом из Татарстана, которое ранее заключило договор с Минобороны России, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей "КамАЗ" и на поставку расходных материалов для военной техники."В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании", - пояснили в МВД.Правоохранители уже изъяли у злоумышленника и его подельников мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества, добавили в ведомстве."Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Ранее бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
Новости
В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

В Крыму возбуждено уголовное дело о хищении 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт хищения более пяти миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа", – говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что мужчина с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на ремонте транспортных средств. Между данным предприятием и акционерным обществом из Татарстана, которое ранее заключило договор с Минобороны России, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей "КамАЗ" и на поставку расходных материалов для военной техники.
"В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании", - пояснили в МВД.
Правоохранители уже изъяли у злоумышленника и его подельников мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества, добавили в ведомстве.
"Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Ранее бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.
Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
