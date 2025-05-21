https://crimea.ria.ru/20250521/khischenie-iz-gosoboronzakaza-na-milliard-ustanovleny-esche-pyat-figurantov-1146587595.html

Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов

Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов

Пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей установили ростовские силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T12:29

2025-05-21T12:29

2025-05-21T12:33

новости

гособоронзаказ

происшествия

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ростов-на-дону

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей установили ростовские силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по области.Обыски провели у руководителей и собственников подшипниковых заводов в Ростове, Сергиевом Посаде и Твери. Среди фигурантов бывший заместитель руководителя Росстандарта.В конце декабря 2024 года областное ФСБ проводила обыски на данных заводах, в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. Тогда были задержаны трое фигурантов. Сумма ущерба составляла 811 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна из собственников предприятия скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.Ранее сообщалось, что в Севастополе в отношении местного предпринимателя возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах. Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гособоронзаказ, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, тверь, мошенничество