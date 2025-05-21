https://crimea.ria.ru/20250521/khischenie-iz-gosoboronzakaza-na-milliard-ustanovleny-esche-pyat-figurantov-1146587595.html
Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
Пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей установили ростовские силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:29
2025-05-21T12:29
2025-05-21T12:33
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гособоронзаказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей установили ростовские силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по области.Обыски провели у руководителей и собственников подшипниковых заводов в Ростове, Сергиевом Посаде и Твери. Среди фигурантов бывший заместитель руководителя Росстандарта.В конце декабря 2024 года областное ФСБ проводила обыски на данных заводах, в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. Тогда были задержаны трое фигурантов. Сумма ущерба составляла 811 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна из собственников предприятия скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.Ранее сообщалось, что в Севастополе в отношении местного предпринимателя возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах. Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, гособоронзаказ, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, тверь, мошенничество
Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
В деле о хищении из гособоронзаказа на миллиард установлены еще пять фигурантов
12:29 21.05.2025 (обновлено: 12:33 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пятерых фигурантов в деле о мошенничестве с гособоронзаказом на миллиард рублей установили ростовские силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по области.
Обыски провели у руководителей и собственников подшипниковых заводов в Ростове, Сергиевом Посаде и Твери. Среди фигурантов бывший заместитель руководителя Росстандарта.
"Установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО "10-ГПЗ", а также двоих собственников указанного предприятия. Фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель руководителя Росстандарта России, который совместно со своими родственными связями из числа собственников предприятия, используя своё должностной положение, организовал мошенническую схему по хищению денежных средств государственного оборонного заказа", – сказано в сообщении.
В конце декабря 2024 года областное ФСБ проводила обыски на данных заводах, в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. Тогда были задержаны трое фигурантов. Сумма ущерба составляла 811 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна из собственников предприятия скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе в отношении местного предпринимателя возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах. Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины.
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