https://crimea.ria.ru/20250505/fsb-presekla-deyatelnost-moshennicheskikh-koll-tsentrov-v-regionakh-rossii-1146196953.html

ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России

ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России - РИА Новости Крым, 05.05.2025

ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T10:42

2025-05-05T10:42

2025-05-05T10:42

россия

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Москве, а также Московской и Владимирской областях задержали 10 граждан России, которые обеспечивали работу SIM-боксов.Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное возможно наказание – до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в РоссииЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, мошенничество