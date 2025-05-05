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ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России - РИА Новости Крым, 05.05.2025
ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T10:42
2025-05-05T10:42
2025-05-05T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Москве, а также Московской и Владимирской областях задержали 10 граждан России, которые обеспечивали работу SIM-боксов.Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное возможно наказание – до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в РоссииЖертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, мошенничество
ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
ФСБ задержали 10 "сотрудников" мошеннических колл-центров в трех регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Москве, а также Московской и Владимирской областях задержали 10 граждан России, которые обеспечивали работу SIM-боксов.
"Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся колл-центрами для совершения массовых обзвонов россиян с целью обмана и хищения принадлежащих им денег, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации терактов на территории РФ", - уточняют в пресс-службе.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное возможно наказание – до 20 лет лишения свободы.
"Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин Российской Федерации 1993 года рождения - объявлен в международный розыск", - добавили в ведомстве.
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