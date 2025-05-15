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Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
В Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма. Но дальше слов... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T14:06
2025-05-15T14:06
крым
симферополь
мвд по республике крым
мошенничество
земля
уголовный кодекс
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма. Но дальше слов дело не сдвинулось, сообщили в пресс-службе МВД по республике.С июля 2017 по декабрь 2018 года крымчане отдали мошеннице в общей сложности около шести миллионов рублей. Но обещанной недвижимости так и не увидели.Силовики задержали подозреваемую в мошенничестве, которой оказалась 45-летняя жительница Симферополя. Возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий."Расследование указанных афер продолжается. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанной и иные лица, причастные к обманам", – добавили в полиции.Ранее в Симферополе в суд было направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей. В ноябре 2022 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого "провернуть" сделку купли-продажи под видом собственника чужой квартиры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуКрымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, мвд по республике крым, мошенничество, земля, уголовный кодекс, новости крыма, общество
Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов

В Симферополе задержана 45-летняя аферистка за мошенничество с землей на 6 миллионов

14:06 15.05.2025
 
© © Fotolia/ Piotr Marcinski Женщина в наручниках
Женщина в наручниках
© © Fotolia/ Piotr Marcinski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма. Но дальше слов дело не сдвинулось, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Каждому из троих заявителей женщина рассказала, что имеет связи в администрации Николаевского сельского поселения Симферопольского района, после чего предложила за деньги помочь оформить документы на получение земельных участков в курортном поселке Николаевка", – сказано в сообщении правоохранителей.

С июля 2017 по декабрь 2018 года крымчане отдали мошеннице в общей сложности около шести миллионов рублей. Но обещанной недвижимости так и не увидели.
Силовики задержали подозреваемую в мошенничестве, которой оказалась 45-летняя жительница Симферополя. Возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
"Расследование указанных афер продолжается. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанной и иные лица, причастные к обманам", – добавили в полиции.
Ранее в Симферополе в суд было направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей. В ноябре 2022 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого "провернуть" сделку купли-продажи под видом собственника чужой квартиры.
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КрымСимферопольМВД по Республике КрымМошенничествоЗемляУголовный кодексНовости КрымаОбщество
 
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