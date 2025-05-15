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Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов

Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов

В Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма. Но дальше слов... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T14:06

2025-05-15T14:06

2025-05-15T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма. Но дальше слов дело не сдвинулось, сообщили в пресс-службе МВД по республике.С июля 2017 по декабрь 2018 года крымчане отдали мошеннице в общей сложности около шести миллионов рублей. Но обещанной недвижимости так и не увидели.Силовики задержали подозреваемую в мошенничестве, которой оказалась 45-летняя жительница Симферополя. Возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий."Расследование указанных афер продолжается. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанной и иные лица, причастные к обманам", – добавили в полиции.Ранее в Симферополе в суд было направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей. В ноябре 2022 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого "провернуть" сделку купли-продажи под видом собственника чужой квартиры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуКрымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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