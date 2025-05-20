https://crimea.ria.ru/20250520/v-krymu-predprinimatel-pokhitil-176-mln-rubley-na-oboronnykh-zakazakh-1146562844.html

В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах

В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах

Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T13:01

2025-05-20T13:01

2025-05-20T13:01

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

хищение

новости севастополя

гособоронзаказ

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00099489bcf3a0aa56a527c9cc3d66d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ во вторник.Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины.В отношении индивидуального предпринимателя военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств.По ходатайству военного следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступилПутин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК РоссииЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), хищение, новости севастополя, гособоронзаказ, крым