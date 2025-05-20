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В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах
В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах
Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T13:01
2025-05-20T13:01
2025-05-20T13:01
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
хищение
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ во вторник.Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины.В отношении индивидуального предпринимателя военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств.По ходатайству военного следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступилПутин назвал приоритеты в развитии армии и ВПК РоссииЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), хищение, новости севастополя, гособоронзаказ, крым
В Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказах
В Севастополе предприниматель похитил 176 млн рублей на гособоронзаказах - СК