Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T19:10
2025-11-05T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что сейчас Россия придерживается параметров по ДСНВ и ДВЗЯИ, но будет анализировать действия Вашингтона.Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России.Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил ранее в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
новости, андрей картаполов, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), россия, сша, в мире, ядерное сдерживание
У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ

Участие РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях зависит от действий США

19:10 05.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Первыми делать ничего не будем, в отличие от наших партнеров бывших по всем делам. Но если они сделают, то у нас руки развязаны", – цитирует Картаполова РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас Россия придерживается параметров по ДСНВ и ДВЗЯИ, но будет анализировать действия Вашингтона.
Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России.
Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил ранее в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
НовостиАндрей КартаполовДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАВ миреЯдерное сдерживание
 
