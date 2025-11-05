https://crimea.ria.ru/20251105/u-nas-ruki-razvyazany-v-gosdume-sdelali-zayavlenie-o-dsnv-1150685680.html
У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.11.2025
У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T19:10
2025-11-05T19:10
2025-11-05T19:10
новости
андрей картаполов
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
россия
сша
в мире
ядерное сдерживание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что сейчас Россия придерживается параметров по ДСНВ и ДВЗЯИ, но будет анализировать действия Вашингтона.Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России.Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил ранее в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIЯдерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления БелоусоваСША отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, андрей картаполов, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), россия, сша, в мире, ядерное сдерживание
У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
Участие РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях зависит от действий США