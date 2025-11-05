https://crimea.ria.ru/20251105/u-nas-ruki-razvyazany-v-gosdume-sdelali-zayavlenie-o-dsnv-1150685680.html

У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ

Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Соблюдение Москвой параметров договоров о стратегических наступательных вооружениях и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зависит от действий США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что сейчас Россия придерживается параметров по ДСНВ и ДВЗЯИ, но будет анализировать действия Вашингтона.Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России.Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил ранее в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIЯдерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления БелоусоваСША отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов

