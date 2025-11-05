Рейтинг@Mail.ru
Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/gripp-nastupaet-chislo-zabolevshikh-v-rossii-uvechilos-vdvoe-1150667129.html
Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T09:45
2025-11-05T09:38
россия
новости
роспотребнадзор
орви
грипп
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/58/1107765854_0:230:2398:1579_1920x0_80_0_0_aa7a00790ca9193e65d16709ee83a1ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Кроме того, заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тысяч случаев.По информации ведомства, на данный момент преобладают штаммы гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам.Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуНовые правила ОМС в России – какие изменения ввелиЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/58/1107765854_223:0:2351:1596_1920x0_80_0_0_f327ecb5e08fb7538cd6b3bd06c63acc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, роспотребнадзор, орви, грипп, здоровье
Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое

В России число заболевших гриппом увеличилось вдвое и составило свыше 1500 человек

09:45 05.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем от недели к неделе увеличивается число больных гриппом. На 44-й неделе 2025 года относительно 43-й недели количество заболевших увеличилось в два раза и составило 1513 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тысяч случаев.
По информации ведомства, на данный момент преобладают штаммы гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 533 миллиона граждан. Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства", - сообщили в ведомстве, напомнив, что вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.
Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
 
РоссияНовостиРоспотребнадзорОРВИГриппЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
10:35Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году
10:28Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
10:15Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
10:00Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
09:45Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
09:37В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
09:24Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
08:45Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Лента новостейМолния