Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем от недели к неделе увеличивается число больных гриппом. На 44-й неделе 2025 года относительно 43-й недели количество заболевших увеличилось в два раза и составило 1513 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тысяч случаев.
По информации ведомства, на данный момент преобладают штаммы гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 533 миллиона граждан. Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства", - сообщили в ведомстве, напомнив, что вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.
Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.
