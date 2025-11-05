https://crimea.ria.ru/20251105/gripp-nastupaet-chislo-zabolevshikh-v-rossii-uvechilos-vdvoe-1150667129.html

Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Кроме того, заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тысяч случаев.По информации ведомства, на данный момент преобладают штаммы гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам.Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуНовые правила ОМС в России – какие изменения ввелиЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь

