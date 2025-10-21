https://crimea.ria.ru/20251021/kogda-v-rossiyu-pridet-epidemiya-grippa-1150328452.html

Когда в Россию придет эпидемия гриппа

Когда в Россию придет эпидемия гриппа

В России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового... РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня" сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко."Мы выходим к тому моменту, когда начинаем ожидать присутствия вирусов гриппа и нарастания их активности по сравнению с другими респираторными вирусами. Но надо сказать, что на текущий момент времени пока в нашей стране по гриппу ситуация стабильная", – заявила Даниленко.По ее данным, за прошлую неделю среди всех обследованных в РФ пациентов вирусы гриппа были выявлены менее, чем в одном проценте случаев. При этом выявлялись вирусы гриппа А и В, а среди них – штаммы H1 и H3, к чему ученые были готовы. Спокойной ситуация пока остается и в целом по Северному полушарию."Сезон еще только-только вступает в свои права. Пока доминируют вирусы гриппа А, но это традиционно так, они в принципе циркулируют с большей интенсивностью, чем вирусы гриппа В. А по данным того, что мы наблюдали в Южном полушарии, где сезон только завершился, там также доминировали вирусы гриппа А. Поэтому мы не ожидаем таких-то принципиально новых сюрпризов", – продолжила замдиректора профильного института.Она также подчеркнула, что традиционно сроки начала высокого эпидемиологического сезона ожидаются в конце ноября – начале декабря, при этом гарантированно обозначить, на какой именно неделе это произойдет, невозможно.По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, именно сейчас, до начала эпидемии, лучшее время для того, чтобы получить прививку."С августа вакцины стали поступать в регионы, и началась вакцинарная кампания. Наверное, оценивать количество привитых не совсем актуально, потому что каждые час и минуту это количество меняется. Но в целом у нас в стране предполагается привить не меньше 60% населения – это ежегодно 50, 60, 70 миллионов человек", – заявил Лиознов.Он подчеркнул безопасность вакцинирования, отметил, что в отличие от ряда других стран, россияне имеют возможность получить прививки бесплатно и подчеркнул, что особенно актуальной вакцинация остается для пожилых людей, пациентов с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин и детей. При этом вакцинация защищает, если даже не от самого гриппа, то, по крайней мере, от его тяжелого течения.В Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили ранее во вторник в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Отмечается, что чаще всего в Крыму и Севастополе отмечаются случаи заболевания респираторными вирусами не гриппозной этиологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуНовые правила ОМС в России – какие изменения ввелиВ Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек

