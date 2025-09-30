Рейтинг@Mail.ru
Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах "Меганом" и Южная галерея", сообщает минздрав республики.В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них – дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы."Иммунизация позволит свести к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения", – подчеркнули в министерстве.Ранее сообщалось, что в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаВозможна ли эпидемия ОРВИ в России
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку

Вакцинация от гриппа в Крыму доступна в поликлиниках, на работе и даже в торговых центрах

10:59 30.09.2025 (обновлено: 11:13 30.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах "Меганом" и Южная галерея", сообщает минздрав республики.
В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.
На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них – дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.
"Для вакцинации взрослых используются препараты "Совигрипп" и "Флю-М", для иммунизации беременных женщин и детей - "Ультрикс квадри". Вакцинироваться рекомендуется всем гражданам, не имеющим противопоказаний (аллергия на куриный белок или один из компонентов препарата, возраст до шести месяцев, заболевание острой инфекцией, обострение хронических болезней)", – рассказали в минздраве.
И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.
"Иммунизация позволит свести к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения", – подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека.
