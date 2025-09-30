https://crimea.ria.ru/20250930/vaktsinatsiya-ot-grippa-v-krymu-gde-mozhno-sdelat-privivku-1149844476.html

Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку

Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку

Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T10:59

2025-09-30T10:59

2025-09-30T11:13

орви

грипп

вакцина

вакцинация

минздрав крыма

здоровье

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124637451_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e6cfd024488d724905be71bbe0f75407.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах "Меганом" и Южная галерея", сообщает минздрав республики.В министерстве рассказали, что в поликлиниках сформированы мобильные бригады медиков, которые выезжают на предприятия, в учебные заведения и другие коллективы, чтобы провести вакцинацию на месте. Для согласования выезда необходимо обратиться к руководству медорганизации.На сегодняшний день, по данным ведомства, иммунизацию против гриппа в Крыму прошли более 290 тысяч человек, 76 932 из них – дети. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 62% населения.И добавили, что особенно это важно пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы."Иммунизация позволит свести к минимуму риск развития осложнений гриппа в случае заражения", – подчеркнули в министерстве.Ранее сообщалось, что в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллезаВозможна ли эпидемия ОРВИ в России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, грипп, вакцина, вакцинация, минздрав крыма, здоровье, крым, новости крыма