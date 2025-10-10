https://crimea.ria.ru/20251010/novye-pravila-oms-v-rossii--kakie-izmeneniya-vveli-1150082045.html
Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
В России изменились правила в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какие преимущества теперь появились у клиентов и как изменился перечень... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T08:16
2025-10-10T08:16
2025-10-10T08:16
радио "спутник в крыму"
омс
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
общество
здоровье
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130650464_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_8d9a2ef7aef8ef304464c1ca7c53465a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России изменились правила в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какие преимущества теперь появились у клиентов и как изменился перечень подаваемых документов – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала генеральный директор страховой медицинской компании "Крыммедстрах" Елена Сидорова.С сентября 2025 года в системе обязательного медицинского страхования обновились правила – теперь у пациентов больше прав и больше возможностей влиять на качество получаемой помощи.Ранее страховую компанию для человека выбирал либо работодатель, либо администрация региона. После нововведений само застрахованное лицо имеет право выбирать компанию для страховки по ОМС."Такое правило дало возможность людям выбрать страховую компанию в зависимости о того, на сколько она устраивает гражданина в качестве защитника его прав", – рассказала специалист.Она подчеркнула, что сейчас страховые компании работают напрямую с человеком и "знают его в лицо". При этом пакет документов остался практически без изменений, уточнила Елена Сидорова. Для граждан РФ это: документ, удостоверяющий личность, паспорт, СНИЛС. Если полис оформляется на ребенка, нужен еще паспорт кого-то из родителей.Кроме того, эксперт рассказала, что есть нюансы по оформлению полиса новорожденным. Сейчас дети с момента их появления на свет и до их регистрации (получения свидетельства о рождении), получают медпомощь по полису кого-то из родителей."После того, как новорожденный получает свидетельство, мама или папа могут сами выбрать страховую компанию для своего ребенка", – уточнила генеральный директор страховой медицинской компании.Но право выбора страховой компании все равно остается за человеком. Так по мнению эксперта на рынке возрастет конкуренция среди компаний и, как следствие, повысится качество.Если клиенту услуги компании не нравятся, он может ее поменять. На это есть 10 месяцев – с января по октябрь. В конце года действует мораторий на смену страховых компаний."Есть три возможности заменить компанию. Первое – смена жительства. Второе – прекращение работы самой компании. И третье – желание застрахованного лица", – напомнила гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМСКакие нарушения выявляют в детских поликлиниках КрымаВ Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130650464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37758f83ce92b9a0b21d0456744f6bc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омс, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, общество, здоровье, закон и право
Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели
Перечень документов для регистрации ОМС с сентября 2025 года почти не изменился – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым.
В России изменились правила в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какие преимущества теперь появились у клиентов и как изменился перечень подаваемых документов – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала генеральный директор страховой медицинской компании "Крыммедстрах" Елена Сидорова.
С сентября 2025 года в системе обязательного медицинского страхования обновились правила – теперь у пациентов больше прав и больше возможностей влиять на качество получаемой помощи.
Ранее страховую компанию для человека выбирал либо работодатель, либо администрация региона. После нововведений само застрахованное лицо имеет право выбирать компанию для страховки по ОМС.
"Такое правило дало возможность людям выбрать страховую компанию в зависимости о того, на сколько она устраивает гражданина в качестве защитника его прав", – рассказала специалист.
Она подчеркнула, что сейчас страховые компании работают напрямую с человеком и "знают его в лицо". При этом пакет документов остался практически без изменений, уточнила Елена Сидорова. Для граждан РФ это: документ, удостоверяющий личность, паспорт, СНИЛС. Если полис оформляется на ребенка, нужен еще паспорт кого-то из родителей.
"Раньше, чтоб оформить полис ОМС на ребенка до 14 лет, СНИЛС был не обязателен. На сегодняшний день, для оформления полиса этот документ нужно предъявлять всем", – сообщила Сидорова.
Кроме того, эксперт рассказала, что есть нюансы по оформлению полиса новорожденным. Сейчас дети с момента их появления на свет и до их регистрации (получения свидетельства о рождении), получают медпомощь по полису кого-то из родителей.
"После того, как новорожденный получает свидетельство, мама или папа могут сами выбрать страховую компанию для своего ребенка", – уточнила генеральный директор страховой медицинской компании.
Но право выбора страховой компании все равно остается за человеком. Так по мнению эксперта на рынке возрастет конкуренция среди компаний и, как следствие, повысится качество.
"Страховые компании заинтересованы, чтобы клиенты оставались у них. Им, соответственно, нужно держать качество своей работы на высоте, чтоб человек остался доволен", – рассказала Сидорова.
Если клиенту услуги компании не нравятся, он может ее поменять. На это есть 10 месяцев – с января по октябрь. В конце года действует мораторий на смену страховых компаний.
"Есть три возможности заменить компанию. Первое – смена жительства. Второе – прекращение работы самой компании. И третье – желание застрахованного лица", – напомнила гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: