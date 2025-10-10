https://crimea.ria.ru/20251010/novye-pravila-oms-v-rossii--kakie-izmeneniya-vveli-1150082045.html

Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели

Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Новые правила ОМС в России – какие изменения ввели

В России изменились правила в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какие преимущества теперь появились у клиентов и как изменился перечень... РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В России изменились правила в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какие преимущества теперь появились у клиентов и как изменился перечень подаваемых документов – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала генеральный директор страховой медицинской компании "Крыммедстрах" Елена Сидорова.С сентября 2025 года в системе обязательного медицинского страхования обновились правила – теперь у пациентов больше прав и больше возможностей влиять на качество получаемой помощи.Ранее страховую компанию для человека выбирал либо работодатель, либо администрация региона. После нововведений само застрахованное лицо имеет право выбирать компанию для страховки по ОМС."Такое правило дало возможность людям выбрать страховую компанию в зависимости о того, на сколько она устраивает гражданина в качестве защитника его прав", – рассказала специалист.Она подчеркнула, что сейчас страховые компании работают напрямую с человеком и "знают его в лицо". При этом пакет документов остался практически без изменений, уточнила Елена Сидорова. Для граждан РФ это: документ, удостоверяющий личность, паспорт, СНИЛС. Если полис оформляется на ребенка, нужен еще паспорт кого-то из родителей.Кроме того, эксперт рассказала, что есть нюансы по оформлению полиса новорожденным. Сейчас дети с момента их появления на свет и до их регистрации (получения свидетельства о рождении), получают медпомощь по полису кого-то из родителей."После того, как новорожденный получает свидетельство, мама или папа могут сами выбрать страховую компанию для своего ребенка", – уточнила генеральный директор страховой медицинской компании.Но право выбора страховой компании все равно остается за человеком. Так по мнению эксперта на рынке возрастет конкуренция среди компаний и, как следствие, повысится качество.Если клиенту услуги компании не нравятся, он может ее поменять. На это есть 10 месяцев – с января по октябрь. В конце года действует мораторий на смену страховых компаний."Есть три возможности заменить компанию. Первое – смена жительства. Второе – прекращение работы самой компании. И третье – желание застрахованного лица", – напомнила гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМСКакие нарушения выявляют в детских поликлиниках КрымаВ Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек

