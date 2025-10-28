Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На прошлой неделе в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По данным ведомства, в Крыму заболели 8 603 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 2,4% и ниже эпидемического порога на 7%.В Севастополе за тот же период зарегистрировано 2 481 случай заболевания ОРВИ – на 6,1% ниже, чем неделю назад.Кроме того, на отчетной неделе новой коронавирусной инфекцией в Крыму заболели 60 человек, а в Севастополе – 112. Ситуация находится на контроле ведомства.В регионе также продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на текущий период, вакцинированы 801 678 жителей, включая 234 255 детей. Все медорганизации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа."Одной из наиболее эффективных и признанных мер профилактики гриппа остается иммунизация населения. Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания данной нозологией, предотвращает развитие тяжелых осложнений. Наиболее важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями)", – напомнили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и СевастополеВ Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человекВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
В Крыму снизилась заболеваемость ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На прошлой неделе в Крыму и Севастополе зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Крыму заболели 8 603 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 2,4% и ниже эпидемического порога на 7%.
В Севастополе за тот же период зарегистрировано 2 481 случай заболевания ОРВИ – на 6,1% ниже, чем неделю назад.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, на отчетной неделе новой коронавирусной инфекцией в Крыму заболели 60 человек, а в Севастополе – 112. Ситуация находится на контроле ведомства.
В регионе также продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на текущий период, вакцинированы 801 678 жителей, включая 234 255 детей. Все медорганизации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа.
"Одной из наиболее эффективных и признанных мер профилактики гриппа остается иммунизация населения. Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания данной нозологией, предотвращает развитие тяжелых осложнений. Наиболее важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями)", – напомнили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в России сейчас складывается стабильная ситуация по гриппу, ожидать начала эпидемии можно к концу ноября, а пика эпидемиологического сезона – в начале нового года.
