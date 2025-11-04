https://crimea.ria.ru/20251104/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-proizoshla-u-beregov-kamchatki-1150644848.html

Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки

Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки

У берегов Камчатки за минувшие зафиксировали 58 землетрясений, а утром во вторник еще пять, магнитуда которых колебалась от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T08:33

2025-11-04T08:33

2025-11-04T08:33

камчатка

землетрясение

стихия

сейсмология

происшествия

новости

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149965117_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef557fd350e9091555b7f63543e73b0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. У берегов Камчатки за минувшие зафиксировали 58 землетрясений, а утром во вторник еще пять, магнитуда которых колебалась от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.Утром во вторник первые подземные точки были зафиксированы в Тихом океане 03:36 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Второе, мощностью 6,2, землетрясение произошло уже спустя 10 минут в 168 километрах от Петропавловска-Камчатка. Третье и четвертое имели магнитуду 5,7.Пятое землетрясение оказалось самым мощным - его магнитуда достигла 6,3. Оно произошло в океане на глубине 38 километров в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского. Накануне в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек, пострадали более 260. Кроме того, по данным местных СМИ, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азербайджане произошло два землетрясения за ночьКак землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, стихия, сейсмология, происшествия, новости, тихий океан