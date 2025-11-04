Рейтинг@Mail.ru
Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-proizoshla-u-beregov-kamchatki-1150644848.html
Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
У берегов Камчатки за минувшие зафиксировали 58 землетрясений, а утром во вторник еще пять, магнитуда которых колебалась от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T08:33
2025-11-04T08:33
камчатка
землетрясение
стихия
сейсмология
происшествия
новости
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149965117_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef557fd350e9091555b7f63543e73b0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. У берегов Камчатки за минувшие зафиксировали 58 землетрясений, а утром во вторник еще пять, магнитуда которых колебалась от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.Утром во вторник первые подземные точки были зафиксированы в Тихом океане 03:36 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Второе, мощностью 6,2, землетрясение произошло уже спустя 10 минут в 168 километрах от Петропавловска-Камчатка. Третье и четвертое имели магнитуду 5,7.Пятое землетрясение оказалось самым мощным - его магнитуда достигла 6,3. Оно произошло в океане на глубине 38 километров в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского. Накануне в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек, пострадали более 260. Кроме того, по данным местных СМИ, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азербайджане произошло два землетрясения за ночьКак землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149965117_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e1dc46b49c03b079ed2013877a9e20b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, землетрясение, стихия, сейсмология, происшествия, новости, тихий океан
Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки

У берегов Камчатки утром произошло пять землетрясений магнитудой до 6,3

08:33 04.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Вилючинский вулкан на Камчатке
Вид на Вилючинский вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. У берегов Камчатки за минувшие зафиксировали 58 землетрясений, а утром во вторник еще пять, магнитуда которых колебалась от 5,7 до 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них шесть ощутимых в городе Петропавловске-Камчатском", - сказано в сообщении.
Утром во вторник первые подземные точки были зафиксированы в Тихом океане 03:36 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Второе, мощностью 6,2, землетрясение произошло уже спустя 10 минут в 168 километрах от Петропавловска-Камчатка. Третье и четвертое имели магнитуду 5,7.
Пятое землетрясение оказалось самым мощным - его магнитуда достигла 6,3. Оно произошло в океане на глубине 38 километров в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Накануне в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек, пострадали более 260. Кроме того, по данным местных СМИ, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.
В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
Как землетрясения влияют на рыбу
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
 
КамчаткаЗемлетрясениеСтихияСейсмологияПроисшествияНовостиТихий океан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
09:56Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
09:36Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
09:10В России появится два новых праздника
08:33Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
08:12Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное
07:3785 украинских беспилотников сбили над Россией
07:12Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
07:01День народного единства – история праздника
00:01До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства
00:00Какой сегодня праздник: 4 ноября
23:13Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
23:01Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
21:33Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное
21:05Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
20:51Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
20:11Чем Черное море отличается от других морей на планете
19:43Названы самые востребованные профессии в России
19:12Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
Лента новостейМолния