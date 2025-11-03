Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/zemletryasenie-v-afganistane-gibel-20-chelovek-i-ruiny-goluboy-mecheti-1150632837.html
Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть. Об РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T10:03
2025-11-03T10:03
землетрясение
землетрясение в афганистане
афганистан
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_fddc0ff4e85390aab3be56fb23d352a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть. Об этом сообщают агентство Рейтер и афганский новостной портал AVA-пресс, пишет РИА Новости.Ранее в понедельник сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли. Позже, по сообщениям информагентства "Джомхур", число жертв выросло до 10 человек, еще более 260 получили различные травмы.Кроме того, стихия частично разрушила всемирно известную Голубую мечеть, также известную как "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх. Об этом информирует местный новостной портал AVA-пресс."Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - сказано в сообщении.Отмечается, что "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".Ранее в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.Накануне землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_135:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a8c9aa27d2ac761a96dc7c5692b25d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, землетрясение в афганистане, афганистан, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, в мире, новости
Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети

Землетрясение в Афганистане унесло жизни не менее 20 человек и повредило Голубую мечеть

10:03 03.11.2025
 
Землетрясение
Землетрясение
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть. Об этом сообщают агентство Рейтер и афганский новостной портал AVA-пресс, пишет РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли. Позже, по сообщениям информагентства "Джомхур", число жертв выросло до 10 человек, еще более 260 получили различные травмы.
"Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", - говорится в сообщении Рейтер, которое приводит РИА Новости.
Кроме того, стихия частично разрушила всемирно известную Голубую мечеть, также известную как "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх. Об этом информирует местный новостной портал AVA-пресс.
"Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".
Ранее в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Накануне землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.
В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как землетрясения влияют на рыбу
В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
 
ЗемлетрясениеЗемлетрясение в АфганистанеАфганистанСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:02365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
12:49Для севастопольских хозяек подешевел борщ
12:23Рейд в Севастополе закрыт
12:15Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
12:10Отмена виз для китайских туристов – Россия прорабатывает вопрос
11:55На Украине из-за взрывов обесточены несколько областей
11:32Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - премьер Госсовета КНР
11:03Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
10:43Удары по Украине: от взрывов пострадала критическая инфраструктура
10:03Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
09:51Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
09:12Финалистка конкурса "Ты супер!" из Крыма Дарина Мигаль получила стипендию
08:42В Черном и Азовском морях измельчала рыба
08:06Мощное землетрясение в Афганистане: что известно о жертвах и разрушениях
07:45Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дрона
07:07Почему метан из Черного моря не используют в промышленности
00:01До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
23:20Над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния