Землетрясение в Афганистане: гибель 20 человек и руины Голубой мечети
В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть. Об этом сообщают агентство Рейтер и афганский новостной портал AVA-пресс, пишет РИА Новости.Ранее в понедельник сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли. Позже, по сообщениям информагентства "Джомхур", число жертв выросло до 10 человек, еще более 260 получили различные травмы.Кроме того, стихия частично разрушила всемирно известную Голубую мечеть, также известную как "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх. Об этом информирует местный новостной портал AVA-пресс."Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - сказано в сообщении.Отмечается, что "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".Ранее в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.Накануне землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.В минувший понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть. Об этом сообщают агентство Рейтер и афганский новостной портал AVA-пресс, пишет РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось
, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли. Позже, по сообщениям информагентства "Джомхур", число жертв выросло до 10 человек, еще более 260 получили различные травмы.
"Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", - говорится в сообщении Рейтер, которое приводит РИА Новости.
Кроме того, стихия частично разрушила всемирно известную Голубую мечеть, также известную как "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх. Об этом информирует местный новостной портал AVA-пресс.
"Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".
Ранее в понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Накануне землетрясения магнитудой
3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.
В минувший понедельник
на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.
