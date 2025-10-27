В Турции произошло сильное землетрясение - что известно

https://crimea.ria.ru/20251027/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-stambule---chto-izvestno-1150475828.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения с эпицентром на западе Турции составила 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле. Об этом сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Сейсмологи обсерватории Кандилли уточняют, что очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда составила 6. Это уже второе за 48 часов землетрясение, произошедшее на западе Турции. Так, ранее сообщалось, что в воскресенье, произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле.10 августа также землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, тогда эпицентр также находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра

