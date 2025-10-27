Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло сильное землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Турции произошло сильное землетрясение - что известно
В Турции произошло сильное землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Турции произошло сильное землетрясение - что известно
Магнитуда землетрясения с эпицентром на западе Турции составила 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле. Об этом сообщили сейсмологи... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения с эпицентром на западе Турции составила 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле. Об этом сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Сейсмологи обсерватории Кандилли уточняют, что очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда составила 6. Это уже второе за 48 часов землетрясение, произошедшее на западе Турции. Так, ранее сообщалось, что в воскресенье, произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле.10 августа также землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, тогда эпицентр также находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.
Новости
В Турции произошло сильное землетрясение - что известно

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

23:20 27.10.2025 (обновлено: 23:46 27.10.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения с эпицентром на западе Турции составила 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле. Об этом сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 22.48 (совпадает с мск - ред.), составила 6,1, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 5,9 километра", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Сейсмологи обсерватории Кандилли уточняют, что очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда составила 6. Это уже второе за 48 часов землетрясение, произошедшее на западе Турции.
Так, ранее сообщалось, что в воскресенье, произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Черном море, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле.
10 августа также землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, тогда эпицентр также находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.
По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.
