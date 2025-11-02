https://crimea.ria.ru/20251102/v-azerbaydzhane-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-za-noch-1150618960.html
В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
Землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T09:52
2025-11-02T09:52
2025-11-02T09:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук страны.До этого землетрясение в Азербайджане фиксировали 5 сентября прошлого года. Тогда в Билясуварском районе на юго-западе страны произошли толчки магнитудой 4,5.В понедельник на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:52 02.11.2025 (обновлено: 09:57 02.11.2025)