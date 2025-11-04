Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
В Крыму и Севастополе отметили День народного единства
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень народного единства
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь присоединились к празднованию одного из ключевых государственных праздников – Дня народного единства. Как этот праздник отмечали на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
День народного единства в Крыму
В праздничный день в Международном детском центре "Артек" устроили большой танцевальный флешмоб с участием 500 участников 12-й смены "Россия – Родина моя". Танец исполнили под звуки народной песни "Порушка-Параня", которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в "Артеке".
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" День народного единства отметили масштабным флешмобом
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" День народного единства отметили масштабным флешмобом
В Ялте в честь Дня народного единства на линию по маршруту № 3 вышел праздничный троллейбус. Вместо привычной тишины пассажиры услышали живую музыку и звонкие голоса артистов вокального ансамбля "Сударушка" и народного хора "Червона калина". Они исполняли всеми любимые русские народные песни.
© Пресс-служба администрации ЯлтыПразднование Дня народного единства в Ялте
© Пресс-служба администрации Ялты
Празднование Дня народного единства в Ялте
В Алуште устроили праздничный концерт в Доме творчества "Подмосковье". Свои творческие номера алуштинцам подарили вокально-хореографический ансамбль Крымской государственной филармонии имени Народной артистки СССР Л. Д. Чернышевой "Таврия" и местные артисты. На первом этаже Дома творчества устроили выставку уникальных изделий крымских мастеров.
© Telegram Галина ОгневаПразднование Дня народного единства в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Празднование Дня народного единства в Алуште
В Судаке концертная программа прошла в Доме культуры "Долина роз".
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваПразднование Дня народного единства в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Празднование Дня народного единства в Судаке
Концерты и выставки, спортивные турниры и соревнования, торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам РФ, награждения активистов и заслуженных работников в различных сферах деятельности в преддверии праздника прошли в разных городах и районах Крыма.
Народное единство в Севастополе
Праздничный день жители полуострова традиционно отмечали автопробегами. В частности, празднично украшенная автоколонна проследовала улицами Севастополя.
© РИА Новости КрымАвтопробег ко Дню народного единства в Севастополе
© РИА Новости Крым
Автопробег ко Дню народного единства в Севастополе
В Новом Херсонесе во вторник состоялся приуроченный ко Дню народного единства праздник культур и традиций народов Крыма. Череду праздничных мероприятий открыл фестиваль "Единство народов Таврического полуострова" с участием националных коллективов. Гостей угощали традиционными блюдами народов Крымского полуострова, давали мастер-классы и проводили тематические экскурсии.
© РИА Новости КрымДень народного единства в Новом Херсонесе
© РИА Новости Крым
День народного единства в Новом Херсонесе
Кроме того, в День народного единства в Севастополе начал работать второй мобильный исторический парк "Россия — Моя история", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Посетителям предложили совершить "путешествие по истории", прожить ключевые события российской истории, встретится с историческими личностями – от Нестора Летописца до основоположника практической космонавтики, выдающегося конструктора Сергея Королева, принять участие в интерактивных квестах.
"Акцент на подвиги и достижения нашего народа: учитывая, что 2025 год — Год защитника Отечества и 80-летие Победы, особое внимание уделено героизму нашего народа и вкладу выдающихся деятелей в историю страны", - проинформировал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня народного единства в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Празднование Дня народного единства в Севастополе
В течение дня 4 ноября на территории автопоезда прошел фестиваль "Проводник истории": школьники участвовали в квестах, знакомились с робособакой и создавали на память светящиеся значки. Мобильный автопоезд пробудет в Севастополе до февраля.
Читайте также на РИА Новости Крым: