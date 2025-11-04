Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
Крым и Севастополь присоединились к празднованию одного из ключевых государственных праздников – Дня народного единства.
2025-11-04T19:33
2025-11-04T19:33
крым
севастополь
праздники и памятные даты
день народного единства
общество
новости крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь присоединились к празднованию одного из ключевых государственных праздников – Дня народного единства. Как этот праздник отмечали на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.День народного единства в КрымуВ праздничный день в Международном детском центре "Артек" устроили большой танцевальный флешмоб с участием 500 участников 12-й смены "Россия – Родина моя". Танец исполнили под звуки народной песни "Порушка-Параня", которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в "Артеке".В Ялте в честь Дня народного единства на линию по маршруту № 3 вышел праздничный троллейбус. Вместо привычной тишины пассажиры услышали живую музыку и звонкие голоса артистов вокального ансамбля "Сударушка" и народного хора "Червона калина". Они исполняли всеми любимые русские народные песни.В Алуште устроили праздничный концерт в Доме творчества "Подмосковье". Свои творческие номера алуштинцам подарили вокально-хореографический ансамбль Крымской государственной филармонии имени Народной артистки СССР Л. Д. Чернышевой "Таврия" и местные артисты. На первом этаже Дома творчества устроили выставку уникальных изделий крымских мастеров.В Судаке концертная программа прошла в Доме культуры "Долина роз".Концерты и выставки, спортивные турниры и соревнования, торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам РФ, награждения активистов и заслуженных работников в различных сферах деятельности в преддверии праздника прошли в разных городах и районах Крыма.Народное единство в СевастополеПраздничный день жители полуострова традиционно отмечали автопробегами. В частности, празднично украшенная автоколонна проследовала улицами Севастополя.В Новом Херсонесе во вторник состоялся приуроченный ко Дню народного единства праздник культур и традиций народов Крыма. Череду праздничных мероприятий открыл фестиваль "Единство народов Таврического полуострова" с участием националных коллективов. Гостей угощали традиционными блюдами народов Крымского полуострова, давали мастер-классы и проводили тематические экскурсии.Кроме того, в День народного единства в Севастополе начал работать второй мобильный исторический парк "Россия — Моя история", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Посетителям предложили совершить "путешествие по истории", прожить ключевые события российской истории, встретится с историческими личностями – от Нестора Летописца до основоположника практической космонавтики, выдающегося конструктора Сергея Королева, принять участие в интерактивных квестах.В течение дня 4 ноября на территории автопоезда прошел фестиваль "Проводник истории": школьники участвовали в квестах, знакомились с робособакой и создавали на память светящиеся значки. Мобильный автопоезд пробудет в Севастополе до февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиян с Днем народного единстваМужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единстваДень народного единства – история праздника
крым
севастополь
крым, севастополь, праздники и памятные даты, день народного единства, общество, новости крыма, новости севастополя
Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было

В Крыму и Севастополе отметили День народного единства

19:33 04.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень народного единства
День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь присоединились к празднованию одного из ключевых государственных праздников – Дня народного единства. Как этот праздник отмечали на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

День народного единства в Крыму

В праздничный день в Международном детском центре "Артек" устроили большой танцевальный флешмоб с участием 500 участников 12-й смены "Россия – Родина моя". Танец исполнили под звуки народной песни "Порушка-Параня", которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в "Артеке".
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" День народного единства отметили масштабным флешмобом
В Артеке День народного единства отметили масштабным флешмобом
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" День народного единства отметили масштабным флешмобом
В Ялте в честь Дня народного единства на линию по маршруту № 3 вышел праздничный троллейбус. Вместо привычной тишины пассажиры услышали живую музыку и звонкие голоса артистов вокального ансамбля "Сударушка" и народного хора "Червона калина". Они исполняли всеми любимые русские народные песни.
© Пресс-служба администрации ЯлтыПразднование Дня народного единства в Ялте
Празднование Дня народного единства в Ялте
© Пресс-служба администрации Ялты
Празднование Дня народного единства в Ялте
В Алуште устроили праздничный концерт в Доме творчества "Подмосковье". Свои творческие номера алуштинцам подарили вокально-хореографический ансамбль Крымской государственной филармонии имени Народной артистки СССР Л. Д. Чернышевой "Таврия" и местные артисты. На первом этаже Дома творчества устроили выставку уникальных изделий крымских мастеров.
© Telegram Галина ОгневаПразднование Дня народного единства в Алуште
Празднование Дня народного единства в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Празднование Дня народного единства в Алуште
В Судаке концертная программа прошла в Доме культуры "Долина роз".
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваПразднование Дня народного единства в Судаке
Празднование Дня народного единства в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Празднование Дня народного единства в Судаке
Концерты и выставки, спортивные турниры и соревнования, торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам РФ, награждения активистов и заслуженных работников в различных сферах деятельности в преддверии праздника прошли в разных городах и районах Крыма.

Народное единство в Севастополе

Праздничный день жители полуострова традиционно отмечали автопробегами. В частности, празднично украшенная автоколонна проследовала улицами Севастополя.
© РИА Новости КрымАвтопробег ко Дню народного единства в Севастополе
Автопробег ко Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости Крым
Автопробег ко Дню народного единства в Севастополе
В Новом Херсонесе во вторник состоялся приуроченный ко Дню народного единства праздник культур и традиций народов Крыма. Череду праздничных мероприятий открыл фестиваль "Единство народов Таврического полуострова" с участием националных коллективов. Гостей угощали традиционными блюдами народов Крымского полуострова, давали мастер-классы и проводили тематические экскурсии.
© РИА Новости КрымДень народного единства в Новом Херсонесе
День народного единства в Новом Херсонесе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости Крым
День народного единства в Новом Херсонесе
Кроме того, в День народного единства в Севастополе начал работать второй мобильный исторический парк "Россия — Моя история", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Посетителям предложили совершить "путешествие по истории", прожить ключевые события российской истории, встретится с историческими личностями – от Нестора Летописца до основоположника практической космонавтики, выдающегося конструктора Сергея Королева, принять участие в интерактивных квестах.
"Акцент на подвиги и достижения нашего народа: учитывая, что 2025 год — Год защитника Отечества и 80-летие Победы, особое внимание уделено героизму нашего народа и вкладу выдающихся деятелей в историю страны", - проинформировал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевПразднование Дня народного единства в Севастополе
Празднование Дня народного единства в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Празднование Дня народного единства в Севастополе
В течение дня 4 ноября на территории автопоезда прошел фестиваль "Проводник истории": школьники участвовали в квестах, знакомились с робособакой и создавали на память светящиеся значки. Мобильный автопоезд пробудет в Севастополе до февраля.
