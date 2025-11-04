https://crimea.ria.ru/20251104/den-narodnogo-edinstva--istoriya-prazdnika-1141599815.html

День народного единства – история праздника

4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. История его возникновения - в нашей инфографике. РИА Новости Крым, 03.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. 4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. История его возникновения - в нашей инфографике.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России, которое началось в 1584 году после смерти царя Ивана Грозного и завершилось в XVII веке.В 1611 году нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал горожан создать народное ополчение. На пост главного воеводы он предложил пригласить новгородского князя Дмитрия Пожарского. Чтобы освободить русскую землю от иноземных захватчиков, в ополчение вошли представители всех сословий и народов русской державы.4 ноября 1612 года ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. После чего Пожарский велел построить на Красной площади Казанский собор. В 1636 году туда перенесли икону Божией Матери, которой молились участники ополчения. В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил объявить 4 ноября церковно-государственным праздником.1818-м по указу императора Александра I на Красной площади установили памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому".В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержали депутаты Госдумы.

