Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 воспитанников "Артека" приняли участие в масштабном танцевальном флэшмобе в честь Дня народного единства, сообщает пресс-служба Международного детского центра.Танец исполнили под звуки народной песни "Порушка-Параня", которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в "Артеке". По словам организаторов, главная цель – не просто создать красивое зрелище, а воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гражданской ответственности.В праздничную программу "Артека" также включили тематические игры, занятия и встречи с интересными гостями.Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию, заявил ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства – история праздникаМы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионеДень народного единства: история праздника

