Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 воспитанников "Артека" приняли участие в масштабном танцевальном флэшмобе в честь Дня народного единства, сообщает пресс-служба Международного детского центра.
"Участники 12-й смены "Россия – Родина моя" подготовили к празднику масштабный и зрелищный флешмоб, ставший центральным событием торжеств. Более 500 детей из самых разных регионов России вышли на главную площадку лагеря, чтобы в едином порыве станцевать традиционный артековский танец", – сказано в релизе.
Танец исполнили под звуки народной песни "Порушка-Параня", которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в "Артеке". По словам организаторов, главная цель – не просто создать красивое зрелище, а воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гражданской ответственности.
"Участие в таком флешмобе — это невероятные эмоции. Чувствуешь, что ты часть одной большой и сильной страны. Особенно символично, что мы, артековцы из разных уголков России, от Калининграда до Камчатки, вместе празднуем этот день", — поделилась впечатлениями одна из участниц.
В праздничную программу "Артека" также включили тематические игры, занятия и встречи с интересными гостями.
Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию, заявил ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
