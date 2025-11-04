https://crimea.ria.ru/20251104/muzhestvo-i-lyubov-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1150645401.html
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Глава республики провел параллели между событиями 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, годами Великой Отечественной войны, когда страна поднялась на борьбу с фашизмом, 2014 и 2022 годами, когда крымчане, а затем народ Донбасса дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой."Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России", – отметил Аксенов.По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в единстве – сила народа, залог достойного будущего России.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравительном обращении назвал этот праздник отличным поводом напомнить, что наша главная сила – в нас самих и нашем единстве. Он отметил, что единство россиян помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, и России – идти вперед.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства – история праздникаДень народного единства в Крыму: как пройдет праздникВ России появится два новых праздника
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
В Крыму назвали главные смыслы Дня народного единства
09:56 04.11.2025 (обновлено: 10:06 04.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
"Единство. Любовь к Отечеству. Вера и верность. Мужество и самоотверженность. Это главные смыслы, которые несет в себе День народного единства, главные ценности, которые он символизирует. Эти смыслы и ценности вечны. Именно они на протяжении веков объединяют наш народ, помогают нам вместе преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, возрождать и развивать Россию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики провел параллели между событиями 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, годами Великой Отечественной войны, когда страна поднялась на борьбу с фашизмом, 2014 и 2022 годами, когда крымчане, а затем народ Донбасса дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой.
"Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России", – отметил Аксенов.
По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в единстве – сила народа, залог достойного будущего России.
"Подвиги, совершенные нашими предками в 1612, 1812, 1945 годах, служат наглядной демонстрацией для всего мира — единый народ непобедим. Однако эти исторические уроки усвоили не все. Потому сегодня коллективным Западом против России развязана война, фронт которой проходит по территории бывшей Украины. Что ж, Русскому Солдату, всему нашему народу придется вновь преподать этим неучам урок", – заявил Константинов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравительном обращении назвал этот праздник отличным поводом напомнить, что наша главная сила – в нас самих и нашем единстве. Он отметил, что единство россиян помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, и России – идти вперед.
"В Севастополе особенно остро чувствуешь: Родина – это не только земля, но и люди вокруг. Те, кто трудится, строит, защищает, заботится. Все вы – учителя, врачи, моряки, строители, предприниматели, волонтеры – каждый на своем месте делаете что-то очень важное для всех нас. В этом и есть наша настоящая народная сила", – подытожил губернатор.
