Рейтинг@Mail.ru
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/muzhestvo-i-lyubov-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1150645401.html
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T09:56
2025-11-04T10:06
крым
севастополь
сергей аксенов
владимир константинов
михаил развожаев
праздники и памятные даты
день народного единства
новости крыма
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150645540_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17ed8bd13a6777c2362c40095c0c6785.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Глава республики провел параллели между событиями 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, годами Великой Отечественной войны, когда страна поднялась на борьбу с фашизмом, 2014 и 2022 годами, когда крымчане, а затем народ Донбасса дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой."Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России", – отметил Аксенов.По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в единстве – сила народа, залог достойного будущего России.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравительном обращении назвал этот праздник отличным поводом напомнить, что наша главная сила – в нас самих и нашем единстве. Он отметил, что единство россиян помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, и России – идти вперед.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства – история праздникаДень народного единства в Крыму: как пройдет праздникВ России появится два новых праздника
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150645540_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1e2720204f7a24e2090d0545fbd08e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, праздники и памятные даты, день народного единства, новости крыма, общество, россия
Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства

В Крыму назвали главные смыслы Дня народного единства

09:56 04.11.2025 (обновлено: 10:06 04.11.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДень народного единства празднуют в Крыму
День народного единства празднуют в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
"Единство. Любовь к Отечеству. Вера и верность. Мужество и самоотверженность. Это главные смыслы, которые несет в себе День народного единства, главные ценности, которые он символизирует. Эти смыслы и ценности вечны. Именно они на протяжении веков объединяют наш народ, помогают нам вместе преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, возрождать и развивать Россию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики провел параллели между событиями 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, годами Великой Отечественной войны, когда страна поднялась на борьбу с фашизмом, 2014 и 2022 годами, когда крымчане, а затем народ Донбасса дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой.
"Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России", – отметил Аксенов.
По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в единстве – сила народа, залог достойного будущего России.
"Подвиги, совершенные нашими предками в 1612, 1812, 1945 годах, служат наглядной демонстрацией для всего мира — единый народ непобедим. Однако эти исторические уроки усвоили не все. Потому сегодня коллективным Западом против России развязана война, фронт которой проходит по территории бывшей Украины. Что ж, Русскому Солдату, всему нашему народу придется вновь преподать этим неучам урок", – заявил Константинов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравительном обращении назвал этот праздник отличным поводом напомнить, что наша главная сила – в нас самих и нашем единстве. Он отметил, что единство россиян помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, и России – идти вперед.
"В Севастополе особенно остро чувствуешь: Родина – это не только земля, но и люди вокруг. Те, кто трудится, строит, защищает, заботится. Все вы – учителя, врачи, моряки, строители, предприниматели, волонтеры – каждый на своем месте делаете что-то очень важное для всех нас. В этом и есть наша настоящая народная сила", – подытожил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День народного единства – история праздника
День народного единства в Крыму: как пройдет праздник
В России появится два новых праздника
 
КрымСевастопольСергей АксеновВладимир КонстантиновМихаил РазвожаевПраздники и памятные датыДень народного единстваНовости КрымаОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
09:36Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
09:10В России появится два новых праздника
08:33Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
08:12Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное
07:3785 украинских беспилотников сбили над Россией
07:12Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
07:01День народного единства – история праздника
00:01До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства
00:00Какой сегодня праздник: 4 ноября
23:13Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
23:01Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
21:33Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное
21:05Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
20:51Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
20:11Чем Черное море отличается от других морей на планете
19:43Названы самые востребованные профессии в России
19:12Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
Лента новостейМолния