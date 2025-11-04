https://crimea.ria.ru/20251104/muzhestvo-i-lyubov-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1150645401.html

Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства

Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Единство и любовь к Отечеству, вера и верность на протяжении веков помогают преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, развивать Россию. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Глава республики провел параллели между событиями 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, годами Великой Отечественной войны, когда страна поднялась на борьбу с фашизмом, 2014 и 2022 годами, когда крымчане, а затем народ Донбасса дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой."Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России", – отметил Аксенов.По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в единстве – сила народа, залог достойного будущего России.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравительном обращении назвал этот праздник отличным поводом напомнить, что наша главная сила – в нас самих и нашем единстве. Он отметил, что единство россиян помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, и России – идти вперед.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства – история праздникаДень народного единства в Крыму: как пройдет праздникВ России появится два новых праздника

