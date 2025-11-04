https://crimea.ria.ru/20251104/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-narodnogo-edinstva-1150657239.html

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь Дня народного единства и поздравил россиян с праздником.Российский лидер подчеркнул, что этот праздник учрежден в память о подвиге российского народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор, акцентировал президент.Президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены молодежных организаций, юные активисты, волонтеры и дети участников СВО. Всего поучаствовать в торжественных мероприятиях и пообщаться с главой государства на Красной площади пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.После церемонии возложения и общения с молодежью глава государства осмотрел выставку "Православная Русь – к Дню народного единства" в Манеже. В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция насчитывает более 700 уникальных экспонатов, среди которых – Знамя Победы.День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

