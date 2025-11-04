Путин поздравил россиян с Днем народного единства

https://crimea.ria.ru/20251104/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-narodnogo-edinstva-1150657239.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь Дня народного единства и поздравил россиян с праздником.Российский лидер подчеркнул, что этот праздник учрежден в память о подвиге российского народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор, акцентировал президент.Президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены молодежных организаций, юные активисты, волонтеры и дети участников СВО. Всего поучаствовать в торжественных мероприятиях и пообщаться с главой государства на Красной площади пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.После церемонии возложения и общения с молодежью глава государства осмотрел выставку "Православная Русь – к Дню народного единства" в Манеже. В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция насчитывает более 700 уникальных экспонатов, среди которых – Знамя Победы.День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
18:03 04.11.2025 (обновлено: 18:14 04.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь Дня народного единства и поздравил россиян с праздником.
Российский лидер подчеркнул, что этот праздник учрежден в память о подвиге российского народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор, акцентировал президент.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем народного единства. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет честь и достоинство родной России", - сказал президент в Екатерининском зале Кремля, где по случаю праздник проходит церемония вручения государственных наград и премий президента за вклад в укрепление единства российской нации.
Президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены молодежных организаций, юные активисты, волонтеры и дети участников СВО. Всего поучаствовать в торжественных мероприятиях и пообщаться с главой государства на Красной площади пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.
После церемонии возложения и общения с молодежью глава государства осмотрел выставку "Православная Русь – к Дню народного единства" в Манеже. В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция насчитывает более 700 уникальных экспонатов, среди которых – Знамя Победы.
День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
