СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе во вторник состоялся праздник культур и традиций народов Крыма. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.Череду праздничных мероприятий открыл фестиваль "Единство народов Таврического полуострова". Русские народные песни исполнили участники ансамблей "Русь" имени Савченкова и "Играй, гармонь!", для всех желающих провели мастер-класс по игре на деревянных ложках. Крымско-татарский ансамбль "Крым" представил народные танцы и инструментальное выступление в сопровождении живой музыки, ансамбль "Единство" познакомил гостей с яркими национальными танцами народов полуострова.Весь день гостям предлагают участвовать в мастер-классах, угощают бесплатным чаем из самовара, а на улицах комплекса оживают ремесленные мастерские: в воздухе смешиваются ароматы трав и масел, звон чекана и мерцание свечного огня. Здесь каждый сможет прикоснуться к мастерству — сотворить свой аромат, монету или отлить свечу.Кроме того, в течение дня в Византийском квартале комплекса проходит гастрономический фестиваль, где можно попробовать блюда народов Крыма. Как сообщают организаторы праздника, вечером гостей ждет премьера двух новых тематических экскурсий, завершающих праздничную программу.Более 500 воспитанников "Артека" приняли участие в масштабном танцевальном флэшмобе в честь Дня народного единства, сообщали ранее в пресс-службе Международного детского центра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единстваДень народного единства: история праздникаВ России появится два новых праздника
Единство народов Крыма: в Новом Херсонесе устроили праздник

17:20 04.11.2025 (обновлено: 17:21 04.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе во вторник состоялся праздник культур и традиций народов Крыма. Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.
Череду праздничных мероприятий открыл фестиваль "Единство народов Таврического полуострова". Русские народные песни исполнили участники ансамблей "Русь" имени Савченкова и "Играй, гармонь!", для всех желающих провели мастер-класс по игре на деревянных ложках. Крымско-татарский ансамбль "Крым" представил народные танцы и инструментальное выступление в сопровождении живой музыки, ансамбль "Единство" познакомил гостей с яркими национальными танцами народов полуострова.
Весь день гостям предлагают участвовать в мастер-классах, угощают бесплатным чаем из самовара, а на улицах комплекса оживают ремесленные мастерские: в воздухе смешиваются ароматы трав и масел, звон чекана и мерцание свечного огня. Здесь каждый сможет прикоснуться к мастерству — сотворить свой аромат, монету или отлить свечу.
Кроме того, в течение дня в Византийском квартале комплекса проходит гастрономический фестиваль, где можно попробовать блюда народов Крыма. Как сообщают организаторы праздника, вечером гостей ждет премьера двух новых тематических экскурсий, завершающих праздничную программу.
Более 500 воспитанников "Артека" приняли участие в масштабном танцевальном флэшмобе в честь Дня народного единства, сообщали ранее в пресс-службе Международного детского центра.
