Рейтинг@Mail.ru
Киев получил две системы Patriot от Германии - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/kiev-poluchil-dve-sistemy-patriot-ot-germanii-1150660663.html
Киев получил две системы Patriot от Германии
Киев получил две системы Patriot от Германии - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Киев получил две системы Patriot от Германии
Германия передала на Украину две американские системы Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по вопросам расширения... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T20:41
2025-11-04T20:41
украина
владимир зеленский
patriot (зенитный ракетный комплекс)
германия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
в мире
оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_eaccf069dc909587ad704af4cbced8f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Германия передала на Украину две американские системы Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по вопросам расширения Евросоюза, который проходит в Брюсселе.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о договоренностях с Евросоюзом об отправке американского оружия Украине за счет Европы. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в инициативе.В середине октября Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, и сообщил, что планирует обсудить вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным. Позже между ними состоялся телефонный разговор, после которого Трамп заявил, что Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Однако 31 октября телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Пентагон одобрил поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на УкраинуБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояОтвет будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_f58f6c20fcc4d21b61490be4c0da996d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, patriot (зенитный ракетный комплекс), германия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, оружие, новости
Киев получил две системы Patriot от Германии

Германия передала Украине две системы Patriot – Зеленский

20:41 04.11.2025
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo Sebastian Apel
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Германия передала на Украину две американские системы Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по вопросам расширения Евросоюза, который проходит в Брюсселе.
"Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о договоренностях с Евросоюзом об отправке американского оружия Украине за счет Европы. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в инициативе.
В середине октября Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, и сообщил, что планирует обсудить вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным. Позже между ними состоялся телефонный разговор, после которого Трамп заявил, что Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Однако 31 октября телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Пентагон одобрил поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
 
УкраинаВладимир ЗеленскийPatriot (зенитный ракетный комплекс)ГерманияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеЗападная помощь УкраинеВ миреОружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47На Солнце произошла очень сильная вспышка
20:41Киев получил две системы Patriot от Германии
20:30Рейд в Севастополе закрыли
20:20В Черное море больше не заходят иностранные браконьеры
19:48Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки
19:33Крым и Севастополь отметили День народного единства – как это было
19:19Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией
18:56В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
18:39Керчь в среду на весь день останется без воды – список адресов
18:18Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
18:03Путин поздравил россиян с Днем народного единства
17:57Путин подписал закон о призыве на военную службу в России
17:38Путин подписал распоряжение об участии России в саммите G20 в ЮАР
17:20Единство народов Крыма: в Новом Херсонесе устроили праздник
16:50В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году
16:27Авто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщины
16:19ЕС выделил Киеву еще 1,8 миллиарда евро
16:08Крымский мост сейчас – в пробке 490 машин
15:47Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
15:22В Крыму сгорела иномарка
Лента новостейМолния