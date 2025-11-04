https://crimea.ria.ru/20251104/kiev-poluchil-dve-sistemy-patriot-ot-germanii-1150660663.html
Киев получил две системы Patriot от Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Германия передала на Украину две американские системы Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по вопросам расширения Евросоюза, который проходит в Брюсселе.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о договоренностях с Евросоюзом об отправке американского оружия Украине за счет Европы. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в инициативе.В середине октября Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, и сообщил, что планирует обсудить вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным. Позже между ними состоялся телефонный разговор, после которого Трамп заявил, что Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Однако 31 октября телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Пентагон одобрил поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на УкраинуБритания призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояОтвет будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
