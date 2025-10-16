https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-posle-razgovora-s-putinym-otsenil-shansy-na-postavku-tomahawk-kievu-1150242824.html
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в четверг после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами. Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
США тоже нужны Tomahawk – Трамп о возможных поставках ракет Украине
23:42 16.10.2025 (обновлено: 23:51 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в четверг после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", - цитирует РИА Новости американского президента.
Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.
В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.
Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
