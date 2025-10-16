Рейтинг@Mail.ru
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-posle-razgovora-s-putinym-otsenil-shansy-na-postavku-tomahawk-kievu-1150242824.html
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в четверг после... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T23:42
2025-10-16T23:51
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
переговоры
переговоры путина и трампа
венгрия
будапешт
новости
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150166488_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_02c2b2746d36ddc32d2e94f15a4717f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в четверг после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами. Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor---glavnoe-1150240763.html
россия
сша
венгрия
будапешт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150166488_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_7d217bdbcaff8618dedaf7ecb8aa2e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, переговоры путина и трампа, венгрия, будапешт, новости, новости, ракета tomahawk
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву

США тоже нужны Tomahawk – Трамп о возможных поставках ракет Украине

23:42 16.10.2025 (обновлено: 23:51 16.10.2025)
 
© MCSA Samuel SouvannasonРакета Tomahawk
Ракета Tomahawk
© MCSA Samuel Souvannason
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в четверг после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", - цитирует РИА Новости американского президента.
Глава Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным.
В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.
Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 21:27
Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
 
Дональд ТрампВладимир Путин (политик)РоссияСШАПереговорыПереговоры Путина и ТрампаВенгрияБудапештНовостиНовостиРакета Tomahawk
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:59Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России
23:55Главное за день: разговор Путина с Трампом и гибель военкора Ивана Зуева
23:44Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
23:42Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
23:32Над Крымом отработала ПВО
23:20Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости
22:54Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
22:31Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
22:25Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
21:49Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
21:27Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
21:11Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
21:02В Севастополе закрыли рейд
20:56Как парки Симферополя готовят к холодам
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
Лента новостейМолния