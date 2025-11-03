https://crimea.ria.ru/20251103/chem-chernoe-more-otlichaetsya-ot-drugikh-morey-na-planete-1150544847.html

Чем Черное море отличается от других морей на планете

Чем Черное море отличается от других морей на планете - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Чем Черное море отличается от других морей на планете

Черное море является уникальным водоемом с точки зрения газовой геохимии. Струйные метановые выделения, которые происходят в Черном море – это феномен, который... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T20:11

2025-11-03T20:11

2025-11-03T17:11

черное море

экология

газ

мнения

инбюм

наука в крыму: открытия и изобретения

крым

новости крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143470483_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_51e5b1f8a7b8aa494547255f6c8ba56c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Черное море является уникальным водоемом с точки зрения газовой геохимии. Струйные метановые выделения, которые происходят в Черном море – это феномен, который можно назвать дыханием планеты, рассказала на пресс-конференции РИА Новости Крым старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Татьяна Малахова."С точки зрения газовой геохимии Черное море уникальный водоем. Это крупнейший меромиктический водоем (в котором практически отсутствует циркуляция воды между слоями различной минерализации - ред.). Черное море считается самым крупным морским водоемом с сероводородным заражением. Это еще и самый крупный метановый водоем", – сказала Малахова.В нижних слоях воды, зараженных сероводородом, находится очень высокая концентрация метана – горючего, самовоспламеняющегося газа, уточнила она, напомнив, что метан также является одним из ряда парниковых газов, которые при выделении в атмосферу увеличивают глобальный парниковый эффект. Именно поэтому ученые уделяют немало внимания изучению метана в Черном море и его экологический эффект.По словам Малаховой, Черное море особенное: в сероводородном слое содержится также большое количество растворенного метана, много этого газа и в донных осадках в виде газгидратов. А в донных осадках есть особые полости, газонасыщенные осадки, которые могут при определенных условиях, если газа очень много, выделять его в водную толщу.Выходы термогенного газа, который формируется на больших глубинах, наблюдаются на Черноморском побережье, например, в бухте Ласпи.В свою очередь, ведущий научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата НТУ "Сириус", кандидат геолого-минералогических наук Андрей Яцук на пресс-конференции, отметил, что недавняя экспедиция "открыла завесу тайны и позволила получить новые свежие данные, которые позволяют говорить, что и Кавказское побережье тоже газоактивно"."Нашли новые места газового сиппинга (сип – это естественный выход газов, в данном случае на морском дне) на шельфе Кавказского побережья, которые позволяют в будущем фокусироваться на каких-то детальных районах и исследовать их с точки зрения понимания источника до этих газовых линий, количественных оценок потому что это тоже очень важно и в региональном, и в планетарном аспектах для понимания природного вклада в процессы изменения климата", – отметил Яцук.Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников заявил в комментарии РИА Новости, что главной опасностью для экосистемы Черного моря являются попадающие в него неочищенные бытовые стоки, а также изменение контуров берегов при добыче песка и строительстве на побережье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыМедузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы

черное море

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, экология, газ, мнения, инбюм, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости крыма, севастополь