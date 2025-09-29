Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы

https://crimea.ria.ru/20250929/meduzy-oblyubovali-azovskoe-more-na-dolgie-gody-1149708141.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.По его словам, Азовское море изначально формировалось как мелководный водоем с мощным притоком пресной воды.Именно рост солености создает комфортные условия для медуз, которым пресная вода мешает развиваться.Ученый также добавил, что увеличение численности медуз меняет пищевую цепочку: уменьшается количество планктона и мальков рыб, что ударяет по рыбным запасам.По мнению Мельникова, тенденция не временная. Если климат будет продолжать меняться, а сток пресной воды – снижаться, количество медуз в Азовском море только возрастет.Он считает, что смягчить процесс можно лишь при комплексном подходе: восстановлении баланса пресных рек, строгом контроле за водозабором и экологических мерах по сохранению водосборных территорий.Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защитыКерченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученыхПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится

