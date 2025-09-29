Рейтинг@Mail.ru
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы
Нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.По его словам, Азовское море изначально формировалось как мелководный водоем с мощным притоком пресной воды.Именно рост солености создает комфортные условия для медуз, которым пресная вода мешает развиваться.Ученый также добавил, что увеличение численности медуз меняет пищевую цепочку: уменьшается количество планктона и мальков рыб, что ударяет по рыбным запасам.По мнению Мельникова, тенденция не временная. Если климат будет продолжать меняться, а сток пресной воды – снижаться, количество медуз в Азовском море только возрастет.Он считает, что смягчить процесс можно лишь при комплексном подходе: восстановлении баланса пресных рек, строгом контроле за водозабором и экологических мерах по сохранению водосборных территорий.Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов.
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы

Нашествие медуз в Азовском море продлится долгие годы – эксперт

06:51 29.09.2025 (обновлено: 08:17 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.
По его словам, Азовское море изначально формировалось как мелководный водоем с мощным притоком пресной воды.
"Сегодня этот приток ослаб из-за климата и водозабора. В результате в Азов все активнее проникает более соленая вода из Черного моря", – отметил Мельников.
Именно рост солености создает комфортные условия для медуз, которым пресная вода мешает развиваться.
Ученый также добавил, что увеличение численности медуз меняет пищевую цепочку: уменьшается количество планктона и мальков рыб, что ударяет по рыбным запасам.
"Из-за этого образуются колоссальные заморы рыбы, как в Черном море", – подчеркнул он.
По мнению Мельникова, тенденция не временная. Если климат будет продолжать меняться, а сток пресной воды – снижаться, количество медуз в Азовском море только возрастет.
Он считает, что смягчить процесс можно лишь при комплексном подходе: восстановлении баланса пресных рек, строгом контроле за водозабором и экологических мерах по сохранению водосборных территорий.
Ранее сообщалось, что ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов.
