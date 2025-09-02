Рейтинг@Mail.ru
Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/meduzy-zapolonili-azovskoe-more-uchenye-testiruyut-mery-zaschity-1149142066.html
Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты
Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты
Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T14:07
2025-09-02T14:07
медузы
азовское море
наука и технологии
новости крыма
новости
природа
исследования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149141287_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_13ce9c4e3a19ae5b421506e742e306a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученыхСезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореПромысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149141287_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_5e57b1aed06e48cdf08b14ccd8f81719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медузы, азовское море, наука и технологии, новости крыма, новости, природа, исследования
Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты

Побережье Азовского море заполонили медузы – ученые испытывают защитные сети

14:07 02.09.2025
 
© Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)Медузы
Медузы
© Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.

"Первые результаты показывают, что наименее подвержены нашествию медуз районы Таганрогского залива, где соленость вод минимальна. Максимальная плотность желетелых организмов стабильно фиксируется в южной части Азовского моря, в первую очередь в Темрюкском районе Краснодарского края", – рассказали в институте.

И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.
По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.
Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
 
МедузыАзовское мореНаука и технологииНовости КрымаНовостиПриродаИсследования
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
14:07Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты
14:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:43Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
Лента новостейМолния