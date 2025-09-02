Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты

https://crimea.ria.ru/20250902/meduzy-zapolonili-azovskoe-more-uchenye-testiruyut-mery-zaschity-1149142066.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.
Побережье Азовского море заполонили медузы – ученые испытывают защитные сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.
"Первые результаты показывают, что наименее подвержены нашествию медуз районы Таганрогского залива, где соленость вод минимальна. Максимальная плотность желетелых организмов стабильно фиксируется в южной части Азовского моря, в первую очередь в Темрюкском районе Краснодарского края", – рассказали в институте.
И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.
По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.
Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз
. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.
