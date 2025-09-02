https://crimea.ria.ru/20250902/meduzy-zapolonili-azovskoe-more-uchenye-testiruyut-mery-zaschity-1149142066.html

Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ученые исследуют влияние медуз на экосистему Азовского моря и разрабатывают меры по минимизации негативного воздействия желетелых организмов, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.И уточнили, что именно поэтому данный район выбран специалистами ВНИРО для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз.По словам исследователей, итоги эксперимента помогут разработать эффективные меры защиты побережья и будут способствовать реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.Ранее прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигал метра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученыхСезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореПромысел в Азовском и Черном морях опережает показатели

