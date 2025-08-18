https://crimea.ria.ru/20250818/promysel-v-azovskom-i-chernom-moryakh-operezhaet-pokazateli-1148816028.html

Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росрыболовства.Столь высокие показатели связаны с благоприятными погодными условиями и высокими промысловыми скоплениями мелкосельдевых видов рыбы, уточнили в ведомстве.В ведомстве добавили, что основу промысла в Азовском и Черном морях составляют хамса, шпрот, тюлька. Также ведется промысел пиленгаса, камбалы-калкан, барабули, рапаны, креветок черноморских.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Правительство РФ направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойПервый в истории: в Севастополе создают устричный питомникУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

