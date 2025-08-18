Рейтинг@Mail.ru
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росрыболовства. РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росрыболовства.Столь высокие показатели связаны с благоприятными погодными условиями и высокими промысловыми скоплениями мелкосельдевых видов рыбы, уточнили в ведомстве.В ведомстве добавили, что основу промысла в Азовском и Черном морях составляют хамса, шпрот, тюлька. Также ведется промысел пиленгаса, камбалы-калкан, барабули, рапаны, креветок черноморских.Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Правительство РФ направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росрыболовства.

"По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в регионе добыто порядка 28 тысяч тонн водных биоресурсов (+ 8,9 тыс. тонн к уровню 2024 г.). Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали такие виды, как шпрот (килька), хамса, пиленгас и барабуля", – сказано в сообщении.

Столь высокие показатели связаны с благоприятными погодными условиями и высокими промысловыми скоплениями мелкосельдевых видов рыбы, уточнили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что основу промысла в Азовском и Черном морях составляют хамса, шпрот, тюлька. Также ведется промысел пиленгаса, камбалы-калкан, барабули, рапаны, креветок черноморских.
"В соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, с 01.09.2025 г. начнется промысел хамсы в Азовском море", – напомнили в пресс-службе.
Ранее в минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.
Правительство РФ направит более 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях.
