Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть - РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T06:09
2025-10-20T06:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Черное море в условиях неуклонного изменения климата рискует утратить многих привычных обитателей, включая черноморский шпрот. На смену им придут более тепловодные "вселенцы", которые уже активно заселяются. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени (ИнБЮМ) А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.По словам ученого, на северо-западном шельфе Черного моря до середины прошлого века существовала уникальная зона, так называемое филлофорное поле. На огромной площади – порядка 40 тысяч квадратных километров – на глубине от 25 до 50 метров здесь были заросли красной водоросли филлофоры."И это был "роддом" для многих крупных промысловых видов рыб Черного моря. Они приходили сюда на нагул, большая и жирная скумбрия даже из Средиземного моря", – отметил Мельников.Кроме того, филлофорное поле являлось уникальным биологическим фильтром, подчеркнул он.Начавшаяся в середине прошлого века бесконтрольная добыча филлофоры в медицинских и продовольственных целях и активный рыбный промысел с применением донных тралов, по словам ученого, не просто уничтожили уникальную экосистему в этом районе, а запустили необратимый процесс изменения экосистемы всего Черного моря.На шельф устремились потоки неочищенных речных вод. Подчиняясь законам физики, каждую зиму в глубины теперь опускался слой охладившейся воды, полной биогенов и веществ из удобрений с полей. В такой среде бурно зацветали микроводоросли, и стали возникать регулярные заморы, то есть гибель всего живого. А спустя два десятка лет почти на всей площади шельфа образовалась "пустыня".В 1990-е годы толщина кислородного слоя в море составляла уже менее 80 метров вместо 155-ти, как это было в 1950-е.К сегодняшнему дню процесс его "обмеления" продолжатся уже из-за глобального потепления. А прослойка холодной воды, в которой обитают холодноводные виды, формирующие основу всей экосистемы Черного моря, недавно полностью исчезла, отметил ученый.В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьВ перспективе, по его словам, Черное море может лишиться целого комплекса холодноводных видов живых существ, которые сюда попали еще 7-8 тысяч назад."По разным расчетам, в ближайшие 50 лет или до конца столетия, температура поверхности воды повысится еще на три градуса. Это приведет к тому, что Черное море станет сильно меняться, и тепловодные виды, и те, которые к низкой солености способны адаптироваться, здесь получат хорошие условия для обитания", – сказал Мельников.Ранее старший научный сотрудник ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказывал, что такие ценные черноморские промысловые рыбы, как шпрот и хамса, уже заметно уменьшились в размерах с 1950-х годов прошлого века.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыКак изменение климата влияет на рыбу в Черном мореОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
черное море, рыба, экология, климат, глобальное потепление, инбюм, мнения, наука в крыму: открытия и изобретения
06:09 20.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Черное море в условиях неуклонного изменения климата рискует утратить многих привычных обитателей, включая черноморский шпрот. На смену им придут более тепловодные "вселенцы", которые уже активно заселяются. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени (ИнБЮМ) А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.
По словам ученого, на северо-западном шельфе Черного моря до середины прошлого века существовала уникальная зона, так называемое филлофорное поле. На огромной площади – порядка 40 тысяч квадратных километров – на глубине от 25 до 50 метров здесь были заросли красной водоросли филлофоры.
"И это был "роддом" для многих крупных промысловых видов рыб Черного моря. Они приходили сюда на нагул, большая и жирная скумбрия даже из Средиземного моря", – отметил Мельников.
Кроме того, филлофорное поле являлось уникальным биологическим фильтром, подчеркнул он.

"Над ним, на глубине около 30 метров, располагался пояс мидий. И вся речная вода, поступавшая в море, проходила через этот природный фильтр и полностью очищалась. Никакие очистные сооружения, сделанные руками человека, с этим не сравнятся", – сказал Мельников.

Начавшаяся в середине прошлого века бесконтрольная добыча филлофоры в медицинских и продовольственных целях и активный рыбный промысел с применением донных тралов, по словам ученого, не просто уничтожили уникальную экосистему в этом районе, а запустили необратимый процесс изменения экосистемы всего Черного моря.
На шельф устремились потоки неочищенных речных вод. Подчиняясь законам физики, каждую зиму в глубины теперь опускался слой охладившейся воды, полной биогенов и веществ из удобрений с полей. В такой среде бурно зацветали микроводоросли, и стали возникать регулярные заморы, то есть гибель всего живого. А спустя два десятка лет почти на всей площади шельфа образовалась "пустыня".
В 1990-е годы толщина кислородного слоя в море составляла уже менее 80 метров вместо 155-ти, как это было в 1950-е.
К сегодняшнему дню процесс его "обмеления" продолжатся уже из-за глобального потепления. А прослойка холодной воды, в которой обитают холодноводные виды, формирующие основу всей экосистемы Черного моря, недавно полностью исчезла, отметил ученый.
"В частности, черноморский калянус – мелкие рачки, которыми питается рыба, и черноморский шпрот. Это базовые два вида. Они не исчезли никуда, но сейчас попали в условия экстремально высоких температур, и это, естественно, им не на пользу", – сказал Мельников.
В перспективе, по его словам, Черное море может лишиться целого комплекса холодноводных видов живых существ, которые сюда попали еще 7-8 тысяч назад.
"По разным расчетам, в ближайшие 50 лет или до конца столетия, температура поверхности воды повысится еще на три градуса. Это приведет к тому, что Черное море станет сильно меняться, и тепловодные виды, и те, которые к низкой солености способны адаптироваться, здесь получат хорошие условия для обитания", – сказал Мельников.
"То есть продолжится массовое вселение тепловодных мигрантов. Оно и сейчас идет: уже более 300 видов вселенцев, и это только среди животных. Поэтому впереди нас ждет кардинальное изменение всей экосистемы Черного моря", – делает вывод ученый.
Ранее старший научный сотрудник ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказывал, что такие ценные черноморские промысловые рыбы, как шпрот и хамса, уже заметно уменьшились в размерах с 1950-х годов прошлого века.
Эксклюзивы РИА Новости КрымЧерное мореРыбаЭкологияКлиматГлобальное потеплениеИнБЮММненияНаука в Крыму: открытия и изобретения
 
