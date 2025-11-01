Рейтинг@Mail.ru
Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях
В Симферополе из-за аварии на сетях теплоснабжения на четыре дня перекроют движение транспорта на бульваре им. И. Франко. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на сетях теплоснабжения на четыре дня перекроют движение транспорта на бульваре им. И. Франко. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Движение на указанном участке прекратится в связи со срочными аварийными работами на сетях теплоснабжения, которые проводят сотрудники госпредприятия "Крымтеплокоммунэнерго", уточнили в администрации, попросив жителей и гостей города учитывать это при планировании маршрутов.Ранее в Симферополе также перекрывали движение из-за упавшей с моста фуры. Также в Симферополе временно ограничивали движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуВ Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентовАксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
симферополь, ограничение движения, новости крыма, жкх крыма и севастополя, теплоснабжение, крымтеплокоммунэнерго
Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях

В Симферополе из-за аварии на теплосетях на 4 дня перекроют движение на бульваре Франко

10:57 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на сетях теплоснабжения на четыре дня перекроют движение транспорта на бульваре им. И. Франко. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В период с 01.11.2025 по 04.11.2025 вводится временное прекращение движения транспортных средств по участку улично-дорожной сети на бульваре Франко с перекрытием от автодороги ул. Тренева в районе здания № 34 по направлению движения в сторону ул. Киевская", - говорится в сообщении.
Движение на указанном участке прекратится в связи со срочными аварийными работами на сетях теплоснабжения, которые проводят сотрудники госпредприятия "Крымтеплокоммунэнерго", уточнили в администрации, попросив жителей и гостей города учитывать это при планировании маршрутов.
Ранее в Симферополе также перекрывали движение из-за упавшей с моста фуры. Также в Симферополе временно ограничивали движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
 
СимферопольОграничение движенияНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяТеплоснабжениеКрымтеплокоммунэнерго
 
