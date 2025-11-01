https://crimea.ria.ru/20251101/dvizhenie-v-tsentre-simferopolya-perekryto-iz-za-avarii-na-teplosetyakh-1150594169.html
Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях
2025-11-01T10:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на сетях теплоснабжения на четыре дня перекроют движение транспорта на бульваре им. И. Франко. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Движение на указанном участке прекратится в связи со срочными аварийными работами на сетях теплоснабжения, которые проводят сотрудники госпредприятия "Крымтеплокоммунэнерго", уточнили в администрации, попросив жителей и гостей города учитывать это при планировании маршрутов.Ранее в Симферополе также перекрывали движение из-за упавшей с моста фуры. Также в Симферополе временно ограничивали движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуВ Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентовАксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
