В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
В Симферополе в ночь на пятницу перекроют движение на участке по улице Ким из-за упавшей с моста фуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на пятницу перекроют движение на участке по улице Ким из-за упавшей с моста фуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Движение перекроют, чтобы устранить последствия ДТП, уточнили в администрации.В пресс-службе добавили, что временное транспортное сообщение районов улиц Евпаторийского шоссе и Москалева осуществляется по ходу следования: ул. Гагарина – ул. Киевская – Восточный обход Симферополя – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Василевского – ул. Амурская – ул. Ухтомского – ул. Москалева – ул. Евпаторийское шоссе; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. М. Василевского – ул. Генова – ул. Локомотивная – ул. Леси Украинки – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева.Власти города просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут своего передвижения.Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, ранее сообщили в ГУ МЧС Республики Крым. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути накануне вечером, водитель травмирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕОВодитель отвлеклась на плач ребенка: под Ростовом перевернулось автоВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры

В Симферополе в ночь на пятницу перекроют движение по улице Ким из-за упавшей с моста фуры

11:02 30.10.2025 (обновлено: 11:13 30.10.2025)
 
В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на пятницу перекроют движение на участке по улице Ким из-за упавшей с моста фуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

"В ночной период 30-31 октября с 21:30 по 06:00 вводится временное прекращение движения транспортных средств по участку улично-дорожной сети ул. Ким с перекрытием путепровода ул. Ким", - говорится в сообщении.

Движение перекроют, чтобы устранить последствия ДТП, уточнили в администрации.
В пресс-службе добавили, что временное транспортное сообщение районов улиц Евпаторийского шоссе и Москалева осуществляется по ходу следования: ул. Гагарина – ул. Киевская – Восточный обход Симферополя – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Василевского – ул. Амурская – ул. Ухтомского – ул. Москалева – ул. Евпаторийское шоссе; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. М. Василевского – ул. Генова – ул. Локомотивная – ул. Леси Украинки – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева.
Власти города просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут своего передвижения.
Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, ранее сообщили в ГУ МЧС Республики Крым. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути накануне вечером, водитель травмирован.
