Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Работы по подготовке сетей и котельных к предстоящему отопительному сезону в Крыму обошлись в 582 миллиона рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Часть этих средств потратили на ремонт и замену участков теплотрасс. По словам Прилипко, если в прошлом году заменили 25 километров, то в этом году замене, согласно плану, подлежат 39 километров сетей. Эти работы на данный момент выполнены на 80%. Также были произведены капитальные ремонты котельных и соответствующего оборудования, замены запорной арматуры.По словам гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго", проведенные работы позволят в случае аварий или утечек свести к минимуму количество многоквартирных домов, которые попадут под отключения, а также существенно сократить время на устранение аварийных ситуаций.Подача тепла в дома крымчан начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться менее +8 градусов.Как отметил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров, в РК, как и во всех регионах страны, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу. Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0,9 балла до единицы, когда все идеально. Если дом набирает 0,8-0,9 балла, то считается "готовым с условиями".По словам Петрова, из 11 тысяч многоквартирных домов в Крыму более 80% к зиме "готовы с условиями". В основном это дома, построенные до 2010 года. Остальные 20% – новостройки, полностью готовые к сезону. При этом, констатировал он, были выявлены и дома, не готовые к отопительному периоду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКак в Крыму определяют готовность домов к зимеКерчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано

