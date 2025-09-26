https://crimea.ria.ru/20250926/vo-skolko-oboshlas-krymu-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu-1149725377.html
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
Работы по подготовке сетей и котельных к предстоящему отопительному сезону в Крыму обошлись в 582 миллиона рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T07:10
2025-09-26T07:10
2025-09-26T06:12
отопительный сезон в крыму
новости крыма
крым
дмитрий прилипко
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147795105_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e977c4cd9c0cce49f905727c6f3e2a14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Работы по подготовке сетей и котельных к предстоящему отопительному сезону в Крыму обошлись в 582 миллиона рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Часть этих средств потратили на ремонт и замену участков теплотрасс. По словам Прилипко, если в прошлом году заменили 25 километров, то в этом году замене, согласно плану, подлежат 39 километров сетей. Эти работы на данный момент выполнены на 80%. Также были произведены капитальные ремонты котельных и соответствующего оборудования, замены запорной арматуры.По словам гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго", проведенные работы позволят в случае аварий или утечек свести к минимуму количество многоквартирных домов, которые попадут под отключения, а также существенно сократить время на устранение аварийных ситуаций.Подача тепла в дома крымчан начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться менее +8 градусов.Как отметил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров, в РК, как и во всех регионах страны, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу. Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0,9 балла до единицы, когда все идеально. Если дом набирает 0,8-0,9 балла, то считается "готовым с условиями".По словам Петрова, из 11 тысяч многоквартирных домов в Крыму более 80% к зиме "готовы с условиями". В основном это дома, построенные до 2010 года. Остальные 20% – новостройки, полностью готовые к сезону. При этом, констатировал он, были выявлены и дома, не готовые к отопительному периоду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКак в Крыму определяют готовность домов к зимеКерчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147795105_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8b908ec4cf29cc0a331b61f84ca70539.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон в крыму, новости крыма, крым, дмитрий прилипко, отопление
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
В Крыму на подготовку к отопительному сезону потратили почти 600 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.
Работы по подготовке сетей и котельных к предстоящему отопительному сезону в Крыму обошлись в 582 миллиона рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"В рамках бюджетного финансирования сумма составила 253 миллиона рублей. Это то, что было выделено только на приобретение материалов. Также было выделено порядка 200 миллионов рублей на капитальные работы. Плюс средства предприятия в рамках тарифа – это порядка 130 миллионов рублей. То есть более 500 миллионов рублей субъект и наше предприятие затратили на подготовку к отопительному периоду", – сказал спикер.
Часть этих средств потратили на ремонт и замену участков теплотрасс. По словам Прилипко, если в прошлом году заменили 25 километров, то в этом году замене, согласно плану, подлежат 39 километров сетей. Эти работы на данный момент выполнены на 80%. Также были произведены капитальные ремонты котельных и соответствующего оборудования, замены запорной арматуры.
По словам гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго", проведенные работы позволят в случае аварий или утечек свести к минимуму количество многоквартирных домов, которые попадут под отключения, а также существенно сократить время на устранение аварийных ситуаций.
Подача тепла в дома крымчан начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться менее +8 градусов.
Как отметил директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров, в РК, как и во всех регионах страны, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу. Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0,9 балла до единицы, когда все идеально. Если дом набирает 0,8-0,9 балла, то считается "готовым с условиями".
По словам Петрова, из 11 тысяч многоквартирных домов в Крыму более 80% к зиме "готовы с условиями". В основном это дома, построенные до 2010 года. Остальные 20% – новостройки, полностью готовые к сезону. При этом, констатировал он, были выявлены и дома, не готовые к отопительному периоду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: