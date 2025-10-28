https://crimea.ria.ru/20251028/prospekt-kirova-v-simferopole-vremenno-perekroyut-1150486131.html
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
В Симферополе временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T18:07
2025-10-28T18:07
2025-10-28T13:07
крым
новости крыма
симферополь
ограничение движения
детский парк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121685436_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b3ead4e8f2b422276f36f356b342fb6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке. Об этом сообщили в администрации города.По данным властей, специалисты будут демонтировать ограждение. Власти просят гостей и жителей города заранее планировать маршрут с учетом этой информации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121685436_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4923bfd4a2dabff7f03383049805aaf9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферополь, ограничение движения, детский парк
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
Движение транспорта по проспекту Кирова в Симферополе временно ограничат