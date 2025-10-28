Рейтинг@Mail.ru
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251028/prospekt-kirova-v-simferopole-vremenno-perekroyut-1150486131.html
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют
В Симферополе временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T18:07
2025-10-28T13:07
крым
новости крыма
симферополь
ограничение движения
детский парк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121685436_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b3ead4e8f2b422276f36f356b342fb6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке. Об этом сообщили в администрации города.По данным властей, специалисты будут демонтировать ограждение. Власти просят гостей и жителей города заранее планировать маршрут с учетом этой информации. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
крым, новости крыма, симферополь, ограничение движения, детский парк
Проспект Кирова в Симферополе временно перекроют

Движение транспорта по проспекту Кирова в Симферополе временно ограничат

18:07 28.10.2025
 
© РИА Новости КрымПроспект Кирова в Симферополе
Проспект Кирова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова из-за строительных работ в Детском парке. Об этом сообщили в администрации города.
По данным властей, специалисты будут демонтировать ограждение.

"С 23:00 29 октября и до 04:00 30 октября в связи с проведением работ по монтажу ограждения Детского парка будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Кирова (на участке от улицы Генерала Попова до строения №53)", – говорится в публикации.

Власти просят гостей и жителей города заранее планировать маршрут с учетом этой информации.
КрымНовости КрымаСимферопольОграничение движенияДетский парк
 
Лента новостейМолния