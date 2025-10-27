https://crimea.ria.ru/20251027/zhitel-zaporozhya-zaderzhan-za-finansirovanie-vsu-1150460488.html
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
Силовики задержали жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T22:10
2025-10-27T22:10
2025-10-27T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, он заключен под стражу.23 октября стало известно, что Херсонский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 30-летнюю местную жительницу, переводившую деньги на приобретение амуниции и военной техники ВСУ.До этого житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
