Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ
Силовики задержали жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T22:10
2025-10-27T22:10
россия
новые регионы россии
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены… Установлено, что в течение 2023-2025 гг. он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, он заключен под стражу.

23 октября стало известно, что Херсонский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 30-летнюю местную жительницу, переводившую деньги на приобретение амуниции и военной техники ВСУ.

До этого житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных.
россия
новые регионы россии
украина
запорожская область
2025
россия, новые регионы россии, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область
Житель Запорожья задержан за финансирование ВСУ

ФСБ задержала жителя Запорожской области за спонсирование ВСУ

22:10 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ, возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены… Установлено, что в течение 2023-2025 гг. он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, он заключен под стражу.
23 октября стало известно, что Херсонский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 30-летнюю местную жительницу, переводившую деньги на приобретение амуниции и военной техники ВСУ.
До этого житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных.
