Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену
Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену
Херсонский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 30-летнюю местную жительницу, которая спонсировала ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ региона. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 30-летнюю местную жительницу, которая спонсировала ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ региона.Суд установил, что в июле 2023 года через мессенджер женщина переводила деньги на приобретение амуниции и военной техники ВСУ с целью их использования против Вооруженных сил РФ.Ранее житель села Оленевка Черноморского района Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о российских военных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
