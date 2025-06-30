https://crimea.ria.ru/20250630/peredavali-sbu-foto-voennoy-tekhniki-dvoe-krymchan-otvetyat-za-gosizmenu-1147584783.html

Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену

Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену

Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене за передачу СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T09:59

2025-06-30T09:59

2025-06-30T10:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

госизмена

новости крыма

закон и право

сбу (служба безопасности украины)

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене за передачу СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчины 48 и 32 лет были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Задержанные дали признательные показания и сейчас находятся под стражей, следственные действия продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост

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2025

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Показания задержанного в Крыму агент СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ. 2025-06-30T09:59 true PT1M37S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, госизмена, новости крыма, закон и право, сбу (служба безопасности украины), видео, видео