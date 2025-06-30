https://crimea.ria.ru/20250630/peredavali-sbu-foto-voennoy-tekhniki-dvoe-krymchan-otvetyat-za-gosizmenu-1147584783.html
Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене за передачу СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:59
2025-06-30T09:59
2025-06-30T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене за передачу СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчины 48 и 32 лет были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Задержанные дали признательные показания и сейчас находятся под стражей, следственные действия продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Показания задержанного в Крыму агент СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте
Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ.
2025-06-30T09:59
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, госизмена, новости крыма, закон и право, сбу (служба безопасности украины), видео, видео
Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
Двое жителей Крыма обвиняются в государственной измене
09:59 30.06.2025 (обновлено: 10:05 30.06.2025)