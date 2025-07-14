Рейтинг@Mail.ru
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250714/zaderzhannaya-v-krymu-posobnitsa-sbu-rasskazala-o-podgotovke-k-teraktu-1147929876.html
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T09:22
2025-07-14T09:23
крым
новости крыма
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
задержание диверсантов и шпионов в крыму
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0e/1147929617_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_f37f9ed11a134d7ded75fe2d92677f87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса публикует ФСБ.О задержании в Крыму женщины, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ, стало известно в понедельник утром. Как выяснилось, теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Из материалов допроса следует, что в назначенный день по заданию украинского куратора девушка приехала в Бахчисарай. Там она встретилась с еще одной пособницей СБУ.Электродетонатор, электронный исполнительный механизм, батарея и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Взрывчатое вещество типа C-4 было закамуфлировано под ароматические свечи, уточнили в ФСБ.Взрывчатку женщина должна была собрать в одном из отелей поселка Кача под Севастополем. Ночью того же дня установить бомбу под машину одного из старших офицеров Минобороны РФ."На утро, после того, как я убедилась бы, что конкретный человек сел в машину, должна была активировать устройство", – пояснила пособница СБУ.Женщина задержана, компоненты взрывного устройства западного производства изъяты. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0e/1147929617_0:0:660:494_1920x0_80_0_0_11671dff37809199d0005a6e86e99834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, видео, сбу (служба безопасности украины)
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту

В Крыму пособница СБУ должна была осмотреть машину военного РФ перед терактом - ФСБ

09:22 14.07.2025 (обновлено: 09:23 14.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса публикует ФСБ.
О задержании в Крыму женщины, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ, стало известно в понедельник утром. Как выяснилось, теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
Из материалов допроса следует, что в назначенный день по заданию украинского куратора девушка приехала в Бахчисарай. Там она встретилась с еще одной пособницей СБУ.
"В околицах Бахчисарая я должна забрать пакет с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину. Я созвонилась, она мне вынесла посылку. Там были элементы взрывного устройства", – пояснила задержанная.
Электродетонатор, электронный исполнительный механизм, батарея и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Взрывчатое вещество типа C-4 было закамуфлировано под ароматические свечи, уточнили в ФСБ.
"Мы проработали план, мою одежду, полностью – во что я буду одета. Проработали легенду для моих родителей, они были не в курсе, куда я еду. Для них я была у подруги в Симферополе", – рассказала задержанная.
Взрывчатку женщина должна была собрать в одном из отелей поселка Кача под Севастополем. Ночью того же дня установить бомбу под машину одного из старших офицеров Минобороны РФ.
"На утро, после того, как я убедилась бы, что конкретный человек сел в машину, должна была активировать устройство", – пояснила пособница СБУ.
Женщина задержана, компоненты взрывного устройства западного производства изъяты. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева
Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
 
КрымНовости КрымаТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Алушта и два южнобережных поселка остались без света
11:35Пожар под Симферополем тушат третий день – что известно к этому часу
11:34Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин
11:18Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию
11:13В горах Ялты эвакуировали туриста
11:00Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
10:54В Севастополе ищут насильника
10:01Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП в Крыму
09:42Умер народный артист России Александр Митта
09:37В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
09:22Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
09:08Огромные очереди на Крымском мосту: проезда ждать более 3 часов
08:51Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
08:32Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:20Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
08:09Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
07:50В Крыму предотвратили теракт
07:37День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код
07:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
07:03Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин
Лента новостейМолния