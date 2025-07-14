https://crimea.ria.ru/20250714/zaderzhannaya-v-krymu-posobnitsa-sbu-rasskazala-o-podgotovke-k-teraktu-1147929876.html
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T09:22
2025-07-14T09:22
2025-07-14T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса публикует ФСБ.О задержании в Крыму женщины, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ, стало известно в понедельник утром. Как выяснилось, теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Из материалов допроса следует, что в назначенный день по заданию украинского куратора девушка приехала в Бахчисарай. Там она встретилась с еще одной пособницей СБУ.Электродетонатор, электронный исполнительный механизм, батарея и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Взрывчатое вещество типа C-4 было закамуфлировано под ароматические свечи, уточнили в ФСБ.Взрывчатку женщина должна была собрать в одном из отелей поселка Кача под Севастополем. Ночью того же дня установить бомбу под машину одного из старших офицеров Минобороны РФ."На утро, после того, как я убедилась бы, что конкретный человек сел в машину, должна была активировать устройство", – пояснила пособница СБУ.Женщина задержана, компоненты взрывного устройства западного производства изъяты. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, видео, сбу (служба безопасности украины)
Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту
В Крыму пособница СБУ должна была осмотреть машину военного РФ перед терактом - ФСБ
09:22 14.07.2025 (обновлено: 09:23 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса публикует ФСБ.
О задержании в Крыму женщины, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ
, стало известно в понедельник утром. Как выяснилось, теракт она планировала совершить перед Днем Победы.
Из материалов допроса следует, что в назначенный день по заданию украинского куратора девушка приехала в Бахчисарай. Там она встретилась с еще одной пособницей СБУ.
"В околицах Бахчисарая я должна забрать пакет с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину. Я созвонилась, она мне вынесла посылку. Там были элементы взрывного устройства", – пояснила задержанная.
Электродетонатор, электронный исполнительный механизм, батарея и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Взрывчатое вещество типа C-4 было закамуфлировано под ароматические свечи, уточнили в ФСБ.
"Мы проработали план, мою одежду, полностью – во что я буду одета. Проработали легенду для моих родителей, они были не в курсе, куда я еду. Для них я была у подруги в Симферополе", – рассказала задержанная.
Взрывчатку женщина должна была собрать в одном из отелей поселка Кача под Севастополем. Ночью того же дня установить бомбу под машину одного из старших офицеров Минобороны РФ.
"На утро, после того, как я убедилась бы, что конкретный человек сел в машину, должна была активировать устройство", – пояснила пособница СБУ.
Женщина задержана, компоненты взрывного устройства западного производства изъяты. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".
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