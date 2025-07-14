https://crimea.ria.ru/20250714/zaderzhannaya-v-krymu-posobnitsa-sbu-rasskazala-o-podgotovke-k-teraktu-1147929876.html

Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту

Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к теракту

Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T09:22

2025-07-14T09:22

2025-07-14T09:23

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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задержание диверсантов и шпионов в крыму

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала российским силовикам детали подготовки теракта против одного из старших офицеров Минобороны РФ. Видео допроса публикует ФСБ.О задержании в Крыму женщины, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась подорвать машину военнослужащего ВС РФ, стало известно в понедельник утром. Как выяснилось, теракт она планировала совершить перед Днем Победы.Из материалов допроса следует, что в назначенный день по заданию украинского куратора девушка приехала в Бахчисарай. Там она встретилась с еще одной пособницей СБУ.Электродетонатор, электронный исполнительный механизм, батарея и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Взрывчатое вещество типа C-4 было закамуфлировано под ароматические свечи, уточнили в ФСБ.Взрывчатку женщина должна была собрать в одном из отелей поселка Кача под Севастополем. Ночью того же дня установить бомбу под машину одного из старших офицеров Минобороны РФ."На утро, после того, как я убедилась бы, что конкретный человек сел в машину, должна была активировать устройство", – пояснила пособница СБУ.Женщина задержана, компоненты взрывного устройства западного производства изъяты. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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