Пригород Симферополя обесточен из-за аварии

Пригород Симферополя обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Пригород Симферополя обесточен из-за аварии

В Симферопольском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались пять населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T09:23

2025-10-27T09:23

2025-10-27T09:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались пять населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В зону отключения попали поселок Гвардейское, а также села Первомайское, Искра, Красная Зорька, Красное.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. По словам главы республики Сергея Аксенова, в первую очередь трансформаторные подстанции заменят в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб на нестабильное электроснабжение.Кроме того, в "Крымэнерго" сообщили, что за 9 месяцев зафиксировано 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА

