В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА

2025-10-17T09:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму возможны перебои в электроснабжении в связи с повреждениями электроподстанций в результате вражеской атаки беспилотников. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, в связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Глава республиканского правительства уточнил, что это связано с нарушениями коммутационного оборудования и возможными переключениями в сетях электроснабжения Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Планируется, что электроснабжение потребителей восстановят за три часа. Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец проинформировал, что на территории района произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работают ремонтные бригады энергетиков. Также о перебоях со светом сообщили власти Евпатории.Как сообщалось, за ночь силы ПВО сбили над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

