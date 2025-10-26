https://crimea.ria.ru/20251026/v-shkolakh-kryma-poyavyatsya-uroki-besedy-po-bezopasnosti-1150410575.html

В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Эксперты отряда "ПоискКрым" совместно с пиротехниками МЧС планируют проводить для учеников крымских школ уроки-беседы по безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель отряда Иван Зуянов.Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым", сформированный в марте этого года, подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе его отделение.Сотрудники центра, в том числе, проводят в школах приграничных регионов России уроки по минно-взрывной опасности, эксперты уже разработали инструкции и методички, где прописано, как себя вести при обнаружении беспилотников, мин и прочего. Основной посыл, который доносят до детей: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Стоит просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102, уточняют поисковики.В 2024-2025 учебном году в школах России начали в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетямВ МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе

