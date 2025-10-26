В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Эксперты отряда "ПоискКрым" совместно с пиротехниками МЧС планируют проводить для учеников крымских школ уроки-беседы по безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель отряда Иван Зуянов.
Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым", сформированный в марте этого года, подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе его отделение.
"Пользуясь (методическими) материалами Национального центра оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям, мы будем проводить беседы по безопасности", – сообщил Зуянов, отметив, что для Крыма это актуально так же, как и для других приграничных регионов России.
Сотрудники центра, в том числе, проводят в школах приграничных регионов России уроки по минно-взрывной опасности, эксперты уже разработали инструкции и методички, где прописано, как себя вести при обнаружении беспилотников, мин и прочего.
Основной посыл, который доносят до детей: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Стоит просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102, уточняют поисковики.
"Сейчас с помощью наших партнеров из Национального центра мы будем расширять линейку профилактических мероприятий, в том числе и уроки по безопасности. А также включать профилактические мероприятия по безопасному интернету. Мы будем стараться ставить эту историю на поток, чтобы охватить как можно большую аудиторию", – уточнил Зуянов.
В 2024-2025 учебном году в школах России начали в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.
