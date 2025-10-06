https://crimea.ria.ru/20251006/v-zaporozhskoy-oblasti-otkroyut-ochnye-kursy-po-robototekhnike-i-neyrosetyam-1149952640.html
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T20:56
2025-10-06T20:56
2025-10-06T20:56
эксклюзивы риа новости крым
григорий прохватилов
минцифры рф
запорожская область
новости
нейросеть
робототехника
программирование
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_0:304:3079:2036_1920x0_80_0_0_b49745514e16bfa9c40d3a77de453913.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По его словам, занятия проведут педагоги регионального Ресурсного центра дополнительного образования – опытные специалисты с многолетним стажем, уже отличившиеся на федеральном уровне.Глава минцифры также отметил, что в сфере образования в регионе успешно реализуется всероссийский проект "Урок цифры", помогающий школьникам в выборе профессии. В 2024-2025 учебном году занятия прошли более 90 тысяч раз, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Еще 70 запорожских школьников успешно завершили спецкурс по разработке Telegram-ботов на Python с применением технологий искусственного интеллекта, организованный профильным министерством.Также в этом году при минцифры Запорожской области создан Центр информационных технологий и связи. Он стал точкой сборки для ключевых цифровых и телекоммуникационных решений в регионе, главным драйвером цифровой трансформации Запорожской области, добавил Прохватилов.Он подчеркнул, что работа команды губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого высоко отмечена Минцифры и Минпросвещения России за значительный вклад в развитие ИТ-компетенций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_01181934ddfff047d68679094b9ecc02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий прохватилов, минцифры рф, запорожская область, новости, нейросеть, робототехника, программирование, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, образование в россии, школа
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и программированию нейросетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
"В этом году в Бердянске в рамках проекта "Код будущего" впервые в Запорожской области будут организованы очные курсы по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Это важное нововведение, ведь до сих пор наши школьники могли проходить такие курсы только онлайн. Теперь же в области появилась собственная площадка для офлайн-обучения", – рассказал руководитель ведомства.
По его словам, занятия проведут педагоги регионального Ресурсного центра дополнительного образования – опытные специалисты с многолетним стажем, уже отличившиеся на федеральном уровне.
Глава минцифры также отметил, что в сфере образования в регионе успешно реализуется всероссийский проект "Урок цифры", помогающий школьникам в выборе профессии. В 2024-2025 учебном году занятия прошли более 90 тысяч раз, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Еще 70 запорожских школьников успешно завершили спецкурс по разработке Telegram-ботов на Python с применением технологий искусственного интеллекта, организованный профильным министерством.
Также в этом году при минцифры Запорожской области создан Центр информационных технологий и связи. Он стал точкой сборки для ключевых цифровых и телекоммуникационных решений в регионе, главным драйвером цифровой трансформации Запорожской области, добавил Прохватилов.
Он подчеркнул, что работа команды губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого высоко отмечена Минцифры и Минпросвещения России за значительный вклад в развитие ИТ-компетенций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.