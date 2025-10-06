Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251006/v-zaporozhskoy-oblasti-otkroyut-ochnye-kursy-po-robototekhnike-i-neyrosetyam-1149952640.html
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T20:56
2025-10-06T20:56
эксклюзивы риа новости крым
григорий прохватилов
минцифры рф
запорожская область
новости
нейросеть
робототехника
программирование
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_0:304:3079:2036_1920x0_80_0_0_b49745514e16bfa9c40d3a77de453913.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По его словам, занятия проведут педагоги регионального Ресурсного центра дополнительного образования – опытные специалисты с многолетним стажем, уже отличившиеся на федеральном уровне.Глава минцифры также отметил, что в сфере образования в регионе успешно реализуется всероссийский проект "Урок цифры", помогающий школьникам в выборе профессии. В 2024-2025 учебном году занятия прошли более 90 тысяч раз, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Еще 70 запорожских школьников успешно завершили спецкурс по разработке Telegram-ботов на Python с применением технологий искусственного интеллекта, организованный профильным министерством.Также в этом году при минцифры Запорожской области создан Центр информационных технологий и связи. Он стал точкой сборки для ключевых цифровых и телекоммуникационных решений в регионе, главным драйвером цифровой трансформации Запорожской области, добавил Прохватилов.Он подчеркнул, что работа команды губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого высоко отмечена Минцифры и Минпросвещения России за значительный вклад в развитие ИТ-компетенций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_01181934ddfff047d68679094b9ecc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
григорий прохватилов, минцифры рф, запорожская область, новости, нейросеть, робототехника, программирование, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, образование в россии, школа
В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям

В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и программированию нейросетей

20:56 06.10.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.

"В этом году в Бердянске в рамках проекта "Код будущего" впервые в Запорожской области будут организованы очные курсы по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Это важное нововведение, ведь до сих пор наши школьники могли проходить такие курсы только онлайн. Теперь же в области появилась собственная площадка для офлайн-обучения", – рассказал руководитель ведомства.

По его словам, занятия проведут педагоги регионального Ресурсного центра дополнительного образования – опытные специалисты с многолетним стажем, уже отличившиеся на федеральном уровне.
Глава минцифры также отметил, что в сфере образования в регионе успешно реализуется всероссийский проект "Урок цифры", помогающий школьникам в выборе профессии. В 2024-2025 учебном году занятия прошли более 90 тысяч раз, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Еще 70 запорожских школьников успешно завершили спецкурс по разработке Telegram-ботов на Python с применением технологий искусственного интеллекта, организованный профильным министерством.
Также в этом году при минцифры Запорожской области создан Центр информационных технологий и связи. Он стал точкой сборки для ключевых цифровых и телекоммуникационных решений в регионе, главным драйвером цифровой трансформации Запорожской области, добавил Прохватилов.
Он подчеркнул, что работа команды губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого высоко отмечена Минцифры и Минпросвещения России за значительный вклад в развитие ИТ-компетенций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Циклон. Архивное фото
31 мая, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымГригорий ПрохватиловМинцифры РФЗапорожская областьНовостиНейросетьРобототехникаПрограммированиеЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымОбразование в РоссииШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую
21:31В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
21:16"Уникальная история": что показали протесты в Грузии
20:56В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям
20:32В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров
20:11Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
19:57Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию
19:42ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС
19:28Морские микробиологи Севастополя и Тайваня расширяют сотрудничество
19:10Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году
18:56Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещение
18:31В Севастополе подешевели овощи и подорожало мясо
18:10Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:47Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
17:34Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут
17:20В Севастополе остановили катера и паромы
17:07Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже
16:48Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи
16:21Под Алуштой обесточено три населенных пункта
16:10В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"
Лента новостейМолния