https://crimea.ria.ru/20251006/v-zaporozhskoy-oblasti-otkroyut-ochnye-kursy-po-robototekhnike-i-neyrosetyam-1149952640.html

В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям

В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям - РИА Новости Крым, 06.10.2025

В Запорожской области откроют очные курсы по робототехнике и нейросетям

В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T20:56

2025-10-06T20:56

2025-10-06T20:56

эксклюзивы риа новости крым

григорий прохватилов

минцифры рф

запорожская область

новости

нейросеть

робототехника

программирование

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

образование в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_0:304:3079:2036_1920x0_80_0_0_b49745514e16bfa9c40d3a77de453913.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области в этом году впервые откроют очные курсы для школьников по робототехнике, а также по программированию и обучению нейронных сетей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По его словам, занятия проведут педагоги регионального Ресурсного центра дополнительного образования – опытные специалисты с многолетним стажем, уже отличившиеся на федеральном уровне.Глава минцифры также отметил, что в сфере образования в регионе успешно реализуется всероссийский проект "Урок цифры", помогающий школьникам в выборе профессии. В 2024-2025 учебном году занятия прошли более 90 тысяч раз, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Еще 70 запорожских школьников успешно завершили спецкурс по разработке Telegram-ботов на Python с применением технологий искусственного интеллекта, организованный профильным министерством.Также в этом году при минцифры Запорожской области создан Центр информационных технологий и связи. Он стал точкой сборки для ключевых цифровых и телекоммуникационных решений в регионе, главным драйвером цифровой трансформации Запорожской области, добавил Прохватилов.Он подчеркнул, что работа команды губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого высоко отмечена Минцифры и Минпросвещения России за значительный вклад в развитие ИТ-компетенций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий прохватилов, минцифры рф, запорожская область, новости, нейросеть, робототехника, программирование, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, образование в россии, школа