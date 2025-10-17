https://crimea.ria.ru/20251017/bolee-15-tysyachi-shkolnikov-kryma-uznali-ob-ii-agentakh-na-uroke-tsifry-1150249829.html

Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" эксперты Сбера в Крыму и Севастополе провели для школьников серию уроков, посвященных ИИ-агентам, участие приняли 1,5 тысячи учащихся, сообщает пресс-служба банка.Дети узнали, как устроены ИИ-агенты и как они помогают сделать технологичными даже рутинные процессы: анализируют данные и самостоятельно определяют, что нужно делать для достижения цели. А в специальном игровом тренажере ребята попробовали себя в роли разработчика, самостоятельно настроили ИИ-агента для помощи в работе кафе, туристического центра, гидроэлектростанции и других объектов.Большое внимание уделили и кибербезопасности: эксперты банка рассказали школьникам об основных правилах безопасного и грамотного использования цифровых технологий.Он добавил, что родители и преподавательское сообщество тоже активно интересуются этой темой. Они принимали активное участие и в обсуждениях, и в практикумах.Проект "Урок цифры" - образовательный проект, который дает возможность школьникам со всей России развивать навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнавать больше о высоких технологиях. Урок по теме "ИИ-агенты" разработан благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", одним из партнеров проекта, при экспертной поддержке банка. Он проходит этой осенью в школах всех регионов России, его участниками стали уже более 2,8 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

