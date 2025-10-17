Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры" - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/bolee-15-tysyachi-shkolnikov-kryma-uznali-ob-ii-agentakh-na-uroke-tsifry-1150249829.html
Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры" - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" эксперты Сбера в Крыму и Севастополе провели для школьников серию уроков, посвященных ИИ-агентам,... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T11:28
2025-10-17T11:28
сбер
банк
новости
искусственный интеллект
школа
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150249693_0:475:2560:1915_1920x0_80_0_0_4be1a8ace563b7372eb3100abb4b0e44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" эксперты Сбера в Крыму и Севастополе провели для школьников серию уроков, посвященных ИИ-агентам, участие приняли 1,5 тысячи учащихся, сообщает пресс-служба банка.Дети узнали, как устроены ИИ-агенты и как они помогают сделать технологичными даже рутинные процессы: анализируют данные и самостоятельно определяют, что нужно делать для достижения цели. А в специальном игровом тренажере ребята попробовали себя в роли разработчика, самостоятельно настроили ИИ-агента для помощи в работе кафе, туристического центра, гидроэлектростанции и других объектов.Большое внимание уделили и кибербезопасности: эксперты банка рассказали школьникам об основных правилах безопасного и грамотного использования цифровых технологий.Он добавил, что родители и преподавательское сообщество тоже активно интересуются этой темой. Они принимали активное участие и в обсуждениях, и в практикумах.Проект "Урок цифры" - образовательный проект, который дает возможность школьникам со всей России развивать навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнавать больше о высоких технологиях. Урок по теме "ИИ-агенты" разработан благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", одним из партнеров проекта, при экспертной поддержке банка. Он проходит этой осенью в школах всех регионов России, его участниками стали уже более 2,8 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150249693_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_72e8197638483024297fb97bd6aedac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, банк, новости, искусственный интеллект, школа, крым

Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"

11:28 17.10.2025
 
© Пресс-служба СбераБолее 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на Уроке цифры
© Пресс-служба Сбера
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" эксперты Сбера в Крыму и Севастополе провели для школьников серию уроков, посвященных ИИ-агентам, участие приняли 1,5 тысячи учащихся, сообщает пресс-служба банка.
Дети узнали, как устроены ИИ-агенты и как они помогают сделать технологичными даже рутинные процессы: анализируют данные и самостоятельно определяют, что нужно делать для достижения цели. А в специальном игровом тренажере ребята попробовали себя в роли разработчика, самостоятельно настроили ИИ-агента для помощи в работе кафе, туристического центра, гидроэлектростанции и других объектов.
Большое внимание уделили и кибербезопасности: эксперты банка рассказали школьникам об основных правилах безопасного и грамотного использования цифровых технологий.
"Сегодня искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, и особенно активно его возможностями интересуется именно подрастающее поколение. Именно поэтому сегодня особенно важно развивать у детей технологическую и киберграмотность, дать им важные для жизни цифровые навыки с пользой для себя и окружающих. За прошедший месяц сотрудники Сбера провели на Крыму и Севастополе более 30 "Уроков цифры". В них приняли участие около 1,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс", - отметил управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.
Он добавил, что родители и преподавательское сообщество тоже активно интересуются этой темой. Они принимали активное участие и в обсуждениях, и в практикумах.
Проект "Урок цифры" - образовательный проект, который дает возможность школьникам со всей России развивать навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнавать больше о высоких технологиях. Урок по теме "ИИ-агенты" разработан благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", одним из партнеров проекта, при экспертной поддержке банка. Он проходит этой осенью в школах всех регионов России, его участниками стали уже более 2,8 миллиона человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СберБанкНовостиИскусственный интеллектШколаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния