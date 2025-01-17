https://crimea.ria.ru/20250117/spasti-zhizn-drugomu-i-zaschitit-sebya-kak-etomu-uchat-v-krymu-1143447118.html

Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму

Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму

Александр безропотен и податлив. Его бережно поднимают с парты, на которую он рухнул, потеряв сознание, и кладут на пол. Десятиклассники принимаются... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T18:41

2025-01-17T18:41

2025-01-17T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Александр безропотен и податлив. Его бережно поднимают с парты, на которую он рухнул, потеряв сознание, и кладут на пол. Десятиклассники принимаются реанимировать парня – делают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Сначала - два вдоха, затем каждую секунду – два надавливания. Через тридцать надавливаний – снова два входа. Времени на то, чтобы спасти жизнь человеку немного, всего пять-шесть минут. Если ребята все делают правильно Александр сигнализирует световыми и звуковыми эффектами. Он - тренажер-манекен для оказания сердечно-легочной реанимации. А спасающие его ребята – ученики 10-го кадетского класса Скворцовской школы Симферопольского района. Тема урока: "Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи пострадавшему в бою".В 2024-2025 учебном году в школах России начали в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.Курс включает в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и начальную военную подготовку и патриотическое воспитание. Учащимся рассказывают об истории возникновения и развитии российских Вооруженных Сил, знакомят с новейшими видами вооружения и военной техники, а также рассказывают об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту, учат оказывать первую медицинскую помощь.Скворцовская школа Симферопольского района стала одной из первых в Крыму, где успешно преподают новый предмет. Для этого здесь есть учебники, необходимая материальная база, а самое главное - инициативные учителя.Искусственное дыхание и массаж сердца- Сегодня у нас урок контроля знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях, где мы изучали теорию по теме, - объясняет учитель курса "Основы безопасности и защиты Родины" подполковник Михаил Клипач, начиная занятие.В его классе десять кадетов – шесть девчонок и четверо мальчишек. Все как один умеют собирать и разбирать автоматы, знают азы тактической медицины и основы химической защиты. Соблюдают основы безопасности на дорогах, личной безопасности и антитеррористической защищенности. Начальную военную подготовку дети проходят как на уроках ОБЗР, на это отведен один час в неделю, так и во внеурочное время.- Что нужно первым делом сделать, если вы увидели человека, который, предположительно, находится без сознания? – спрашивает учитель.- Проверить пульс, - предполагает кто-то из учеников, но ошибаются.- Нет! Нужно убедиться, что подходить к этому человеку безопасно, что рядом нет электрических проводов под напряжением и других опасных предметов. Затем проверяем наличие дыхания. Если у человека без сознания не прощупывается пульс, если нет признаков дыхания, то ему нужна сердечно-легочная реанимация, - говорит учитель. И добавляет: все манипуляции нужно проводить в медицинских перчатках. И обязательно вызвать "скорую".Также в классе есть комплект имитаторов всевозможных ранений, аптечки для оказания первой помощи. Есть макеты гранат, пистолетов Макарова и автоматов Калашникова. Если раньше в школах на уроках НВП детям выдавали охолощенные АК, то сегодня дети учатся разбирать и собирать массогабаритные макеты оружия. С поставленной задачей кадеты Денис Тимченко и Александр Кибенко справляются за полминуты.Противогазы и защитные чулкиКлассный руководитель командует: "Внимание, класс! Встать. Разобрать противогазы, построиться в одну шеренгу!". Ребята четко исполняют команду. Противогазные сумки все надевают верно - через правое плечо, на левый бок.- Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? – Спрашивает учитель.- Противогазы применяют в экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Это может быть как авария на транспорте, так и разлив аммиака, ртути, хлора. Применять отравляющие вещества может и противник во время ведения боевых действий, - рапортует кадет Вероника Ширшова.Учителю лишь остается напомнить, что такое фильтрующий патрон, внутри которого находится активированный уголь, который нужен для очищения вдыхаемого воздуха.В отличие от большинства своих одноклассников, которые планируют поступать в учебные заведения Минобороны, МЧС и МВД, Вероника хочет стать артисткой. Она занимается вокалом и пишет стихи, которые передает военнослужащим на СВО, а потом получает видеоблагодарности от солдат за поддержку и теплые слова. Недавно и песню выпустила, "Пою для тебя, солдат", называется.Упражнение по надеванию противогаза по команде "газы" школьники выполняют с закрытыми глазами и затаив дыхание. А когда уж натянули - резкий выдох, открыть глаза и восстановить дыхание. Те, кто справляется с задачей за семь секунд, получают "отлично", за восемь – "хорошо" и за десять - "удовлетворительно". У всех в классе – "хорошо" и "отлично", а девочки – вообще молодцы, хвалит наставник.Лучшими девчонки становятся и в вопросах надевания средств индивидуальной защиты кожи – костюма общевойскового защитного (ОЗК) и костюма химзащиты Л-1. Так, если по нормативам на натягивания защитных чулок, плаща и перчаток отводится четыре минуты, то ученицы Михаила Николаевича – Виктория Бондаренко и Дарья Король справляются с этой задачей уже через три минуты.Такие костюмы нужны для защиты кожи человека от воздействия радиоактивной пыли, биологических, бактериальных средств, говорит классный руководитель. Еще он рассказывает об "атаке мертвецов" при обороне крепости Осовец 6 августа 1915 года. Тогда впервые гитлеровские войска применили отравляющий хлор, и уже "полумертвые русские воины", у которых не было тогда эффективных средств защиты, поднялись в атаку и выполнили боевую задачу.Даша будет поступать в университет МВД, мечтает стать следователем, Михаила Николаевича называет своим авторитетом и очень гордится, что учится в кадетском классе. Ей нравится бывать на сборах в "Школе юных командиров", участвовать в строевой и инженерной подготовке, когда нужно "прятать" противотанковые и противопехотные мины, обходить их, а потом разминировать.Дарья - лидер класса, командир, сидит за последней партой, "чтобы всех подгонять и контролировать". На ее парте учебник по ОБЗР и тетрадка, на которой аккуратно выведено карандашом "Россия ZOV".Для кадета Дмитрия Зубцова его учитель Михаил Клипач также является авторитетом. Отличник учебы и победитель школьных олимпиад, в том числе, и олимпиады по ОБЗР муниципального этапа, подумывает над тем, чтобы тоже стать учителем истории, как и его классный руководитель. Ну а в ближайшее время он поедет защищать честь Симферопольского района и своей школы на республиканском этапе олимпиады по ОБЗР. Она уже в феврале.Патриоты своей РодиныУчитель очень гордится своим классом. Очень редко обращается к ученикам по фамилии, чаще – по имени, еще чаще – по имени-отчеству.Михаил Клипач – подполковник в отставке, начальник инженерной службы войск Береговой обороны. В 2010-м ушел на пенсию по выслуге лет. А с 2011-го работает в Скворцовской школе – учителем НВП, а позже – истории и ОБЗР."Хочется частицу своих знаний и умений, которые были получены при службе в Вооруженных Силах, передать детям, наставить их на путь, чтобы они выросли достойными – уважаемыми и уважающими. Хочется воспитать неравнодушных молодых людей. Тех, что любят Родину и гордятся ею", - говорит он. И добавляет: "Многие выпускники нашей школы сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Только из моего первого выпуска четыре человека - уже с орденами и медалями".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиямКак в Симферополе учителей НВП военному делу обучали

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2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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