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Как работает новый поисковый отряд в Крыму
Как работает новый поисковый отряд в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Как работает новый поисковый отряд в Крыму
Новый добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым", созданный на базе бывших участников организации "Лиза Алерт", начал работу в марте 2025 года и... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T09:16
2025-07-28T09:16
2025-07-28T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Новый добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым", созданный на базе бывших участников организации "Лиза Алерт", начал работу в марте 2025 года и спас уже 99 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель нового объединения Иван Зуянов.По его словам, действующие активисты "Лизы Алерт" сформировали собственную команду, действующую исключительно на территории Крыма.Он добавил, что новая команда готова реагировать на вызовы в сложных природных условиях, используя современные методики, включая элементы спортивного ориентирования и военные карты."Просто мы ушли из-под крыла большой федеральной структуры. Теперь мы самостоятельны. Остальное все осталось так же. Заявка принимается непосредственно по факту пропажи, день в день", – объяснил Зуянов.Он отметил, что "Поиск Крым" также сотрудничает с полицией, следственным комитетом, МЧС и другими органами. Работа ведется круглосуточно. Руководитель команды подчеркнул, что для запуска поисков требуется обязательное заявление в полицию – работа с обращениями "только из интернета" не проводится.Ранее сообщалось, что в Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людейМеры профилактики и организация поиска детей в КрымуВ Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, новости крыма, крым-поиск, поиск людей
Как работает новый поисковый отряд в Крыму
Отделившийся от "Лизы Алерт" крымский поисковый отряд спас уже 99 жизней