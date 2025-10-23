Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
Сегодня в Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Сегодня в Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября.Как отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем.Он назвал профессиональную деятельность Зуева примером для коллег и будущих поколений отечественных журналистов. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, говоря о погибшем, отметил, что журналист был самоотверженным человеком и погиб, защищая родину."Будучи журналистом, будучи вооруженным стремлением к правде, он рисковал каждый день, он стремился к тому, чтобы люди знали, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых районах. И, конечно же, был самоотверженным, смелым и, при этом, был безумно добрым и душевным человеком", - цитирует Горностаева РИА Новости.Друзья и коллеги Ивана вспоминают его позитив и большую и искреннюю любовью к людям.Корреспондент РИА Новости Дарина Хануна отметила, как этот "с виду очень суровый мужчина" умел располагать к себе людей. "Я его часто спрашивала, почему он поехал на СВО. Он говорил: "Я хочу рассказывать о героях, о простых ребятах, простых солдатах, которые защищают нашу Родину. Я хочу, чтобы их имена знали". И он нес эту миссию, жил ею", - говорит она. - Ваня умел любить всех, умел любить каждого. У него были простые мечты. Он очень хотел мира. Он надеялся и верил, что вот-вот, еще чуть-чуть, мы победим, наступит мир, и все будет спокойно… То, что он умел делать для людей, наверное, мало, а, скорее всего даже никто не умеет"."Улыбка не спадала с его лица никогда... Все были очень рады, когда Ваня имел возможность приехать в офис, - вспоминает корреспондент РИА Новости Алиса Осипова. - И помимо улыбки это всегда были очень теплые объятия. В общем, человек, который только радость исключительно дарил и положительные эмоции".На церемонию прощания с Иваном Зуевым прислали венки от президента России Владимира Путин, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны РФ Андрея Белоусова.В ходе церемонии было объявлено о том, что указом президента Зуев награжден орденом Мужества. Посмертно.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступлениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана ЗуеваВоспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА НовостиРоссия требует международного расследования гибели военкора Зуева
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях»: коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве
Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о погибшем в Донбассе военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Сегодня в Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября.
Как отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, Зуев был отважным журналистом и патриотом, никогда не боялся острых тем.
"В полной мере его талант проявился во время специальной военной операции: в качестве военкора он часто бывал на опасных участках фронта. Я не был знаком с Иваном лично, но бесконечно его уважаю. У меня много друзей среди военкоров, и все как один - очень храбрые, отзывчивые и честные. Именно таким был Иван Зуев", - написал Жога в своем Telegram.
Он назвал профессиональную деятельность Зуева примером для коллег и будущих поколений отечественных журналистов.
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, говоря о погибшем, отметил, что журналист был самоотверженным человеком и погиб, защищая родину.
"Будучи журналистом, будучи вооруженным стремлением к правде, он рисковал каждый день, он стремился к тому, чтобы люди знали, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых районах. И, конечно же, был самоотверженным, смелым и, при этом, был безумно добрым и душевным человеком", - цитирует Горностаева РИА Новости.
Друзья и коллеги Ивана вспоминают его позитив и большую и искреннюю любовью к людям.

"Он, безусловно, был патриот нашей страны, своей Родины. Он прекрасно понимал, как нам тяжело. Но он знал, на что он идет. Это 100%. И он себя не жалел. И я уверен, что он не хотел бы, чтобы его жалели. И на таких все держится, конечно. И когда они уходят, это действительно большая потеря", - говорит друг Ивана Зуева, журналист Тимофей Ермаков.

Корреспондент РИА Новости Дарина Хануна отметила, как этот "с виду очень суровый мужчина" умел располагать к себе людей.
"Я его часто спрашивала, почему он поехал на СВО. Он говорил: "Я хочу рассказывать о героях, о простых ребятах, простых солдатах, которые защищают нашу Родину. Я хочу, чтобы их имена знали". И он нес эту миссию, жил ею", - говорит она. - Ваня умел любить всех, умел любить каждого. У него были простые мечты. Он очень хотел мира. Он надеялся и верил, что вот-вот, еще чуть-чуть, мы победим, наступит мир, и все будет спокойно… То, что он умел делать для людей, наверное, мало, а, скорее всего даже никто не умеет".
"Улыбка не спадала с его лица никогда... Все были очень рады, когда Ваня имел возможность приехать в офис, - вспоминает корреспондент РИА Новости Алиса Осипова. - И помимо улыбки это всегда были очень теплые объятия. В общем, человек, который только радость исключительно дарил и положительные эмоции".
На церемонию прощания с Иваном Зуевым прислали венки от президента России Владимира Путин, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны РФ Андрея Белоусова.
В ходе церемонии было объявлено о том, что указом президента Зуев награжден орденом Мужества. Посмертно.
Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
