Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.Он добавил, что удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях.Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.
россия, родион мирошник, риа новости, военкоры, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), иван зуев
Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости

Мирошник назвал удар дрона ВСУ по военкорам РИА Новости преднамеренным и преступным

23:20 16.10.2025 (обновлено: 23:24 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, - это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными", - сказал Мирошник агентству.
Он добавил, что удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 21:49
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
"Это циничное нарушение ключевых норм международного гуманитарного права, совершенное прислужниками режима, являющегося самым большим распространителем лжи о конфликте, подходах и действиях его участников", - отметил собеседник агентства.
Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 22:31
Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
 
РоссияРодион МирошникРИА НовостиВоенкорыПроисшествияАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Иван Зуев
 
