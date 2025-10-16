https://crimea.ria.ru/20251016/prednamerennyy-prestupnyy-udar-mid-rf-ob-atake-na-voenkorov-ria-novosti-1150242425.html

Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости

Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости

Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T23:20

2025-10-16T23:20

2025-10-16T23:24

россия

родион мирошник

риа новости

военкоры

происшествия

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

иван зуев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Удар БПЛА ВСУ по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.Он добавил, что удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях.Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.

https://crimea.ria.ru/20251016/balitskiy-vyrazil-soboleznovaniya-iz-za-gibeli-voenkora-ria-novosti-zueva-1150241080.html

https://crimea.ria.ru/20251016/dmitriy-kiselev-nazval-pogibshego-voenkora-zueva-smelym-i-talantlivym-1150241422.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, родион мирошник, риа новости, военкоры, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), иван зуев