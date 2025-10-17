https://crimea.ria.ru/20251017/vosprinimal-zadaniya-vdokhnovenno-kiselev-o-pogibshem-voenkore-ria-novosti-1150265343.html

Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости

Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости

Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T18:16

2025-10-17T18:16

2025-10-17T17:59

дмитрий киселев

иван зуев

утраты

военкоры

риа новости

общество

убийство

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150265219_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_c1c38bff1b299739a6afea5975be5763.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве поделился гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Накануне гендиректор сказал, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251017/rossiya-trebuet-mezhdunarodnogo-rassledovaniya-gibeli-voenkora-zueva-1150265005.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, иван зуев, утраты, военкоры, риа новости, общество, убийство, журналистика