Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева бесстрашным человеком
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве поделился гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Он (Иван Зуев – ред.) был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал, литературно одаренный человек, мужественный, всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и вдохновенно", – рассказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне гендиректор сказал, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.
Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.