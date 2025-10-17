Рейтинг@Mail.ru
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/vosprinimal-zadaniya-vdokhnovenno-kiselev-o-pogibshem-voenkore-ria-novosti-1150265343.html
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T18:16
2025-10-17T17:59
дмитрий киселев
иван зуев
утраты
военкоры
риа новости
общество
убийство
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150265219_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_c1c38bff1b299739a6afea5975be5763.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве поделился гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Накануне гендиректор сказал, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251017/rossiya-trebuet-mezhdunarodnogo-rassledovaniya-gibeli-voenkora-zueva-1150265005.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150265219_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_4c1310714a77cf870235e34f17594e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий киселев, иван зуев, утраты, военкоры, риа новости, общество, убийство, журналистика
Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости

Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева бесстрашным человеком

18:16 17.10.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Бесстрашный человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением. Такими воспоминаниями о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве поделился гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Он (Иван Зуев – ред.) был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал, литературно одаренный человек, мужественный, всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и вдохновенно", – рассказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне гендиректор сказал, что Иван Зуев был мужественным и талантливым, смелым журналистом, который сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта.
Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17:47
Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
 
Дмитрий КиселевИван ЗуевУтратыВоенкорыРИА НовостиОбществоУбийствоЖурналистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
17:59Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
17:47Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния