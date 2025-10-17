https://crimea.ria.ru/20251017/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-gibeli-voenkora-ria-novosti-ivana-zueva--1150247968.html

Уголовное дело возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева

Уголовное дело возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Уголовное дело возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T10:13

2025-10-17T10:13

2025-10-17T10:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. Об этом сообщает Следком России.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня"при помощи беспилотных летательных аппаратов.В Следкоме подчеркнули, что украинские националисты в очередной раз намеренно атаковали российских журналистов, которые показывают объективную картину событий специальной военной операции. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразили гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

