Уголовное дело возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева

СК возбудил дело об убийстве после смерти военкора РИА Новости Зуева
10:13 17.10.2025 (обновлено: 10:19 17.10.2025)
Иван Зуев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. Об этом сообщает Следком России.
Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня"при помощи беспилотных летательных аппаратов.
"Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинских боевиков на съемочную группу МИА "Россия сегодня" в Запорожской области. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича", - сообщили в ведомстве.
В Следкоме подчеркнули, что украинские националисты в очередной раз намеренно атаковали российских журналистов, которые показывают объективную картину событий специальной военной операции.
"Следственный комитет России принимает меры к установлению лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.
Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразили гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.