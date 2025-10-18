https://crimea.ria.ru/20251018/predstavitel-obse-soboleznuet-seme-pogibshego-voenkora-ria-novosti-zueva-1150276688.html

Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье.По его словам, сообщения об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения, полученные его коллегой Юрием Войткевичем, напоминают об ужасных человеческих потерях в ходе конфликта на Украине.В комментарии для РИА Новости Брату отметил, что на данный момент, согласно имеющимся у него данным, еще не ясно, были ли Зуев и Войткевич непосредственно атакованы как журналисты, например, были ли они одеты в жилеты для прессы, также неясен характер атаки беспилотника.Брату также пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

