Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника,... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье.По его словам, сообщения об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения, полученные его коллегой Юрием Войткевичем, напоминают об ужасных человеческих потерях в ходе конфликта на Украине.В комментарии для РИА Новости Брату отметил, что на данный момент, согласно имеющимся у него данным, еще не ясно, были ли Зуев и Войткевич непосредственно атакованы как журналисты, например, были ли они одеты в жилеты для прессы, также неясен характер атаки беспилотника.Брату также пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иван зуев, новости, обсе, сми, новости сво, украина, риа новости
Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ соболезнует семье погибшего военкора РИА Новости Зуева

15:22 18.10.2025 (обновлено: 15:23 18.10.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату сожалеет в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье.
По его словам, сообщения об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения, полученные его коллегой Юрием Войткевичем, напоминают об ужасных человеческих потерях в ходе конфликта на Украине.
"Международное гуманитарное право четко устанавливает, что "журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой". Я выражаю свои соболезнования семье Зуева", - гласит заявление, размещенное представителем ОБСЕ по свободе СМИ в соцсети X.
В комментарии для РИА Новости Брату отметил, что на данный момент, согласно имеющимся у него данным, еще не ясно, были ли Зуев и Войткевич непосредственно атакованы как журналисты, например, были ли они одеты в жилеты для прессы, также неясен характер атаки беспилотника.
"Несмотря на обстоятельства, я сожалею, что еще один журналист заплатил самую высокую цену, выполняя свою работу", - отметил он.
Брату также пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.
Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Вчера, 17:47
Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
 
Иван ЗуевНовостиОБСЕСМИНовости СВОУкраинаРИА Новости
 
