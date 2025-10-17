Рейтинг@Mail.ru
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/vosem-gruppovykh-udarov-kinzhalami-naneseny-po-ukraine--chto-unichtozheno-1150252881.html
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T12:26
2025-10-17T12:33
новости сво
удары по украине
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_0:64:1754:1051_1920x0_80_0_0_6f6a4c4229ca9635fd798ab62319795c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные БПЛА.Накануне армия России нанесла массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областяхУдары по Украине сегодня: что уничтоженоПосле мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_97:0:1750:1240_1920x0_80_0_0_fbe8a6e1a9d95893a13852f495b80b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено

Армия России нанесла восемь ударов по ВПК и энергообъектам на Украине за неделю

12:26 17.10.2025 (обновлено: 12:33 17.10.2025)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные БПЛА.
Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины; объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ️; склады боеприпасов; места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Накануне армия России нанесла массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областях
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
 
Новости СВОУдары по УкраинеМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния