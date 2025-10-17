https://crimea.ria.ru/20251017/vosem-gruppovykh-udarov-kinzhalami-naneseny-po-ukraine--chto-unichtozheno-1150252881.html
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по...
2025-10-17T12:26
2025-10-17T12:26
2025-10-17T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные БПЛА.Накануне армия России нанесла массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Как сообщалось, после мощных ударов по энергетическим объектам в десяти областях Украины введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областяхУдары по Украине сегодня: что уничтоженоПосле мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
