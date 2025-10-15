Рейтинг@Mail.ru
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/posle-moschnykh-udarov-po-ukraine-v-kieve-nastupil-blekaut---1150185014.html
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 15.10.2025
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:41
2025-10-15T09:41
украина
энергосистема украины
киев
харьков
днепропетровская область
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a0c59d0b31fd3442252fccaea21623a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ.Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий. В Днепропетровской и еще двух областях введены аварийные отключения света, сообщили в украинской топливно-энергетической компании.Настоящий блэкаут наступил в Киеве. После серии "прилетов" в украинской столице возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации украинских СМИ, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Также утром в среду стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Решение принято в связи с обострением ситуации на Купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.В понедельник сообщалось, что после серии взрывов в Харькове возник мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныНа Украине разбита инфраструктура для переброски оружия ВСУ
украина
киев
харьков
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e2ca5fdc437ecfe1e68147b0e141b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, энергосистема украины, киев, харьков, днепропетровская область, отключение электроэнергии
После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут

После мощных ударов по Украине в Киеве и других городах наступил блэкаут

09:41 15.10.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ.
"В Павлограде Днепропетровской области удар пришелся по энергетическому объекту. На месте попадания возник сильный пожар, в городе проблемы со светом", – сказано в публикации.
Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий. В Днепропетровской и еще двух областях введены аварийные отключения света, сообщили в украинской топливно-энергетической компании.
Настоящий блэкаут наступил в Киеве. После серии "прилетов" в украинской столице возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации украинских СМИ, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
Также утром в среду стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Решение принято в связи с обострением ситуации на Купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.
В понедельник сообщалось, что после серии взрывов в Харькове возник мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
На Украине разбита инфраструктура для переброски оружия ВСУ
 
УкраинаЭнергосистема УкраиныКиевХарьковДнепропетровская областьОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Когда в Крыму включат отопление
11:51Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
11:25В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
11:08В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
11:00На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
10:39НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
10:22Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
10:14В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
09:53Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
09:50Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния