После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ.Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий. В Днепропетровской и еще двух областях введены аварийные отключения света, сообщили в украинской топливно-энергетической компании.Настоящий блэкаут наступил в Киеве. После серии "прилетов" в украинской столице возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации украинских СМИ, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Также утром в среду стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Решение принято в связи с обострением ситуации на Купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.В понедельник сообщалось, что после серии взрывов в Харькове возник мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныНа Украине разбита инфраструктура для переброски оружия ВСУ
украина, энергосистема украины, киев, харьков, днепропетровская область, отключение электроэнергии
