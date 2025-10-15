https://crimea.ria.ru/20251015/posle-moschnykh-udarov-po-ukraine-v-kieve-nastupil-blekaut---1150185014.html

После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут

После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 15.10.2025

После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут

В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T09:41

2025-10-15T09:41

2025-10-15T09:41

украина

энергосистема украины

киев

харьков

днепропетровская область

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a0c59d0b31fd3442252fccaea21623a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света. Об этом пишут украинские СМИ.Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий. В Днепропетровской и еще двух областях введены аварийные отключения света, сообщили в украинской топливно-энергетической компании.Настоящий блэкаут наступил в Киеве. После серии "прилетов" в украинской столице возникли проблемы с электричеством, центр города был обесточен полностью. По информации украинских СМИ, частично исчез свет также в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.Также утром в среду стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации для жителей Харьковской области. Решение принято в связи с обострением ситуации на Купянском направлении. Всего украинские власти должны вывезти 601 ребенка – это 409 семей.В понедельник сообщалось, что после серии взрывов в Харькове возник мощный пожар, несколько районов осталась без электричества. Удары пришлись по Слободскому и Салтовскому районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутАрмия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныНа Украине разбита инфраструктура для переброски оружия ВСУ

украина

киев

харьков

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, киев, харьков, днепропетровская область, отключение электроэнергии